*15:45JST i-plug---2026年4月度 主要KPI（速報）

i-plug＜4177＞は8日、提供する新卒オファー型就活サービス「OfferBox」の2026年4月度における主要KPI（速報）を発表した。

早期定額型（単月）は前年同月比23.2％増の19.62億円、早期定額型（累計）は前年同月比60.9％増の25.62億円。なお早期定額型（累計）には2026年2月～3月に販売した早期定額型（EXオプション）を含んでいる。成功報酬型（単月）は前年同月比1.6％減の0.61億円、成功報酬型（累計）は前年同月比1.6％減の0.61億円となった。

企業登録数（累積）は前年同月比10.8％増、前月比175社増の22,631社。学生登録数（累積）は2027年卒が前年同月比13.2％増、前月比14,239人増の240,867人。2028年卒が前年同月比29.3％増の56,558人となった。

オファー送信数（単月）は2027年卒が前年同月比56.0％増の2,552,433件、2028年卒が前年同月比141.2％増の523,557件となった。

オファー承認数（単月）は2027年卒が前年同月比10.3％増の66,770件、2028年卒が前年同月比67.5％増の39,667件。

決定人数（累積）は2027年卒が前年同月比17.2％増、前月比1,140人増の3,482人となっている。《KA》