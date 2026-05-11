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出来高変化率ランキング（14時台）～カルナバイオ、住友ベークなどがランクイン
*14:49JST 出来高変化率ランキング（14時台）～カルナバイオ、住友ベークなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [5月11日 14:16 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜4572＞ カルナバイオ 883700 18396.6 317.56% 0.1532%
＜9235＞ 売れるネG 3293500 138250.7 301.55% 0.1236%
＜8005＞ スクロール 1346500 182058.62 281.6% 0.0726%
＜7199＞ プレミアG 2489700 516797.4 261.92% 0.1518%
＜3810＞ サイバーSHD 17998800 486195.3 261.82% 0.2646%
＜2090＞ NZAM米7H 869 373.195 241.95% -0.0013%
＜7256＞ 河西工 5327000 503010.12 226.65% 0.1843%
＜3905＞ データSEC 8338500 2286568.24 213.91% 0.1857%
＜6882＞ 三社電機 542500 92057.64 207.43% 0.1474%
＜4674＞ クレスコ 495900 118173.96 206.94% 0.19%
＜7162＞ アストマックス 8408200 563660.74 191.28% -0.1244%
＜4203＞ 住友ベ 3596200 4123367.5 189.73% 0.0934%
＜2326＞ デジアーツ 1025900 731030.6 186.94% -0.1417%
＜6838＞ 多摩川HD 1405400 563530.3 178.9% 0.1549%
＜3915＞ テラスカイ 378800 148164.58 175.62% 0.1101%
＜6928＞ エノモト 260700 169515.7 175.11% -0.0096%
＜2568＞ 上場NSQ 115887 184884.086 174.48% 0.02%
＜2633＞ NFS＆P500 621770 63878.994 171.71% 0.006%
＜4849＞ エン 612900 157465.86 168.47% 0.0458%
＜3878＞ 巴川コーポ 164100 28972.18 163.99% 0.0143%
<6466> TVE 52500 66931.7 162.14% 0.0507%
<7743> シード 178300 21994.58 159.49% 0.0366%
<9304> 渋沢倉 233900 83494.34 154.65% 0.083%
<6629> テクノHR 2654200 1781410.36 153.27% 0.1328%
<6173> アクアライン 4856800 84010.5 153.17% 0.1842%
<6364> AIRMAN 276800 129927.48 146.56% -0.1678%
<1436> グリーンエナシ 446800 189192.06 145.12% 0.2016%
<2033> KOSPIブル 5050 171903.526 142.03% 0.1852%
<6264> マルマエ 3924300 2244196.36 141.24% -0.0775%
<7173> きらぼし 647500 1727627.8 140% -0.1157%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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