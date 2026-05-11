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出来高変化率ランキング（14時台）～カルナバイオ、住友ベークなどがランクイン

2026年5月11日 14:49

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記事提供元：フィスコ

*14:49JST 出来高変化率ランキング（14時台）～カルナバイオ、住友ベークなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[5月11日　14:16　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜4572＞ カルナバイオ　　　 883700 　18396.6　 317.56% 0.1532%
＜9235＞ 売れるネG　　　　　3293500 　138250.7　 301.55% 0.1236%
＜8005＞ スクロール　　　　　1346500 　182058.62　 281.6% 0.0726%
＜7199＞ プレミアG　　　　　2489700 　516797.4　 261.92% 0.1518%
＜3810＞ サイバーSHD　　　17998800 　486195.3　 261.82% 0.2646%
＜2090＞ NZAM米7H　　　869 　373.195　 241.95% -0.0013%
＜7256＞ 河西工　　　　　　　5327000 　503010.12　 226.65% 0.1843%
＜3905＞ データSEC　　　　8338500 　2286568.24　 213.91% 0.1857%
＜6882＞ 三社電機　　　　　　542500 　92057.64　 207.43% 0.1474%
＜4674＞ クレスコ　　　　　　495900 　118173.96　 206.94% 0.19%
＜7162＞ アストマックス　　　8408200 　563660.74　 191.28% -0.1244%
＜4203＞ 住友ベ　　　　　　　3596200 　4123367.5　 189.73% 0.0934%
＜2326＞ デジアーツ　　　　　1025900 　731030.6　 186.94% -0.1417%
＜6838＞ 多摩川HD　　　　　1405400 　563530.3　 178.9% 0.1549%
＜3915＞ テラスカイ　　　　　378800 　148164.58　 175.62% 0.1101%
＜6928＞ エノモト　　　　　　260700 　169515.7　 175.11% -0.0096%
＜2568＞ 上場NSQ　　　　　115887 　184884.086　 174.48% 0.02%
＜2633＞ NFS＆P500　　621770 　63878.994　 171.71% 0.006%
＜4849＞ エン　　　　　　　　612900 　157465.86　 168.47% 0.0458%
＜3878＞ 巴川コーポ　　　　　164100 　28972.18　 163.99% 0.0143%
<6466> TVE　　　　　　　52500 　66931.7　 162.14% 0.0507%
<7743> シード　　　　　　　178300 　21994.58　 159.49% 0.0366%
<9304> 渋沢倉　　　　　　　233900 　83494.34　 154.65% 0.083%
<6629> テクノHR　　　　　2654200 　1781410.36　 153.27% 0.1328%
<6173> アクアライン　　　　4856800 　84010.5　 153.17% 0.1842%
<6364> AIRMAN　　　　276800 　129927.48　 146.56% -0.1678%
<1436> グリーンエナシ　　　446800 　189192.06　 145.12% 0.2016%
<2033> KOSPIブル　　　5050 　171903.526　 142.03% 0.1852%
<6264> マルマエ　　　　　　3924300 　2244196.36　 141.24% -0.0775%
<7173> きらぼし　　　　　　647500 　1727627.8　 140% -0.1157%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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