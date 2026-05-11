*14:03JST ヒガシホールディングス---中計最終年度の計画値を上方修正

ヒガシホールディングス＜9029＞は8日、2026年3月期を初年度とする3カ年の中期経営計画について、最終年度となる2028年3月期の計画値の見直しを発表した。

2028年3月期の修正中期計画は、売上高を当初計画の550.00億円から10.9％増の610.00億円、経常利益を35.00億円から25.7％増の44.00億円に引き上げた。1株当たり配当金は57円00銭から66円00銭に見直し、ROEは8％以上、配当性向は30％以上を据え置いた。従業員数は1,800名から1,850名とした。

見直しの理由として、2026年3月期に大手EC向け3PLセンターでの取扱量増加、オフィスサービス事業での大型案件受注、NEXT GIGAスクール構想に伴うICT機器更新案件への対応および関連したICT機器販売の受託、大手EC向け輸送業務の拡大、前年度下期より連結を開始した株式会社ネオコンピタンスの連結期間通年化などが寄与し、売上高579.72億円、経常利益41.50億円となり、当初目標を初年度で超過達成したことを挙げている。《KA》