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出来高変化率ランキング（13時台）～カルナバイオ、クレスコなどがランクイン
*13:58JST 出来高変化率ランキング（13時台）～カルナバイオ、クレスコなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [5月11日 13:12 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜4572＞ カルナバイオ 816500 18396.6 311.86% 0.1834%
＜9235＞ 売れるネG 2782300 138250.7 286.98% 0.1382%
＜8005＞ スクロール 1248800 182058.62 274.74% 0.0851%
＜3810＞ サイバーSHD 16147000 486195.3 250.00% 0.2646%
＜7256＞ 河西工 5327000 503010.12 226.65% 0.1843%
＜6882＞ 三社電機 493800 92057.64 195.75% 0.1428%
＜4674＞ クレスコ 435900 118173.96 191.33% 0.1928%
＜2326＞ デジアーツ 959400 731030.6 178.76% -0.1417%
＜3905＞ データSEC 6195800 2286568.24 174.14% 0.1349%
＜7162＞ アストマックス 6947600 563660.74 170.73% -0.0196%
＜4203＞ 住友ベ 3060200 4123367.5 169.54% 0.0892%
＜2568＞ 上場NSQ 110097 184884.086 168.11% 0.0196%
＜4849＞ エン 581600 157465.86 161.92% 0.0476%
＜3915＞ テラスカイ 335600 148164.58 160.59% 0.0897%
＜6838＞ 多摩川HD 1212900 563530.3 159.97% 0.1746%
＜6466＞ TVE 50000 66931.7 155.92% 0.0735%
＜3878＞ 巴川コーポ 153400 28972.18 155.62% 0.0154%
＜6173＞ アクアライン 4552500 84010.5 145.31% 0.2368%
＜1436＞ グリーンエナシ 446800 189192.06 145.12% 0.2016%
＜6629＞ テクノHR 2475000 1781410.36 144.08% 0.1083%
<8137> サンワテクノス 167300 164232.8 139.36% 0.215%
<5597> ブルーイノベ 1122600 687090.88 134.96% 0.236%
<6264> マルマエ 3693000 2244196.36 133.57% -0.0994%
<6494> NFK－HD 3261200 110072.14 128.65% 0.0517%
<6928> エノモト 173900 169515.7 127.51% -0.0331%
<7709> クボテック 421500 43996.84 126.37% -0.0549%
<6088> シグマクシスH 1533000 260041.02 126.19% -0.0817%
<7173> きらぼし 576500 1727627.8 126.01% -0.1114%
<5451> ヨドコウ 1399400 607226.54 115.51% -0.0865%
<2033> KOSPIブル 4093 171903.526 115.03% 0.1605%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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