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出来高変化率ランキング（13時台）～カルナバイオ、クレスコなどがランクイン

2026年5月11日 13:58

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記事提供元：フィスコ

*13:58JST 出来高変化率ランキング（13時台）～カルナバイオ、クレスコなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[5月11日　13:12　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜4572＞ カルナバイオ　　　 　816500 　18396.6　 311.86% 0.1834%
＜9235＞ 売れるネG　　　　 　2782300 　138250.7　 286.98% 0.1382%
＜8005＞ スクロール　　　　 　1248800 　182058.62　 274.74% 0.0851%
＜3810＞ サイバーSHD　　 　16147000 　486195.3　 250.00% 0.2646%
＜7256＞ 河西工　　　　　　 　5327000 　503010.12　 226.65% 0.1843%
＜6882＞ 三社電機　　　　　 　493800 　92057.64　 195.75% 0.1428%
＜4674＞ クレスコ　　　　　 　435900 　118173.96　 191.33% 0.1928%
＜2326＞ デジアーツ　　　　 　959400 　731030.6　 178.76% -0.1417%
＜3905＞ データSEC　　　 　6195800 　2286568.24　 174.14% 0.1349%
＜7162＞ アストマックス　　 　6947600 　563660.74　 170.73% -0.0196%
＜4203＞ 住友ベ　　　　　　 　3060200 　4123367.5　 169.54% 0.0892%
＜2568＞ 上場NSQ　　　　 　110097 　184884.086　 168.11% 0.0196%
＜4849＞ エン　　　　　　　 　581600 　157465.86　 161.92% 0.0476%
＜3915＞ テラスカイ　　　　 　335600 　148164.58　 160.59% 0.0897%
＜6838＞ 多摩川HD　　　　 　1212900 　563530.3　 159.97% 0.1746%
＜6466＞ TVE　　　　　　 　50000 　66931.7　 155.92% 0.0735%
＜3878＞ 巴川コーポ　　　　 　153400 　28972.18　 155.62% 0.0154%
＜6173＞ アクアライン　　　 　4552500 　84010.5　 145.31% 0.2368%
＜1436＞ グリーンエナシ　　 　446800 　189192.06　 145.12% 0.2016%
＜6629＞ テクノHR　　　　 　2475000 　1781410.36　 144.08% 0.1083%
<8137> サンワテクノス　　 　167300 　164232.8　 139.36% 0.215%
<5597> ブルーイノベ　　　 　1122600 　687090.88　 134.96% 0.236%
<6264> マルマエ　　　　　 　3693000 　2244196.36　 133.57% -0.0994%
<6494> NFK－HD　　　 　3261200 　110072.14　 128.65% 0.0517%
<6928> エノモト　　　　　 　173900 　169515.7　 127.51% -0.0331%
<7709> クボテック　　　　 　421500 　43996.84　 126.37% -0.0549%
<6088> シグマクシスH　　 　1533000 　260041.02　 126.19% -0.0817%
<7173> きらぼし　　　　　 　576500 　1727627.8　 126.01% -0.1114%
<5451> ヨドコウ　　　　　 　1399400 　607226.54　 115.51% -0.0865%
<2033> KOSPIブル　　 　4093 　171903.526　 115.03% 0.1605%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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