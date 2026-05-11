*13:33JST AIAIグループ---26年3月期増収増益、既存施設の充足率向上、療育・訪問支援・教育サービスの成長により収益改善

AIAIグループ＜6557＞は8日、2026年3月期連結決算を発表した。売上高が前期比12.0%増の146.33億円、営業利益が同50.7%増の11.05億円、経常利益が同7.0%増の9.33億円、親会社株主に帰属する当期純利益が同47.3%増の6.21億円となった。過去最高業績を更新し、既存施設の充足率向上、療育・訪問支援・教育サービスの成長により、収益性が大きく改善した。

同社グループは、東京都、千葉県、神奈川県及び大阪府ほか主要都市圏で認可保育施設（AIAI NURSERY及び雲母保育園）が提供する「保育」、多機能型事業所AIAI PLUS（AIAI RESTを含む）及び保育所等訪問支援AIAI VISITが提供する「療育」、子会社のCHaiLDが提供する「教育」の3つの「育」を一体的に提供する「AIAI三育圏」を展開している。

同社は、2026年2月27日付で、同社の子会社であるAIAI Inclusive（以下Inclusive社）による払込金の払込を実行し、きららグループホールディングス（以下KGH社）の全株式を取得した。KGH社は子育て支援事業を営むモード・プランニング・ジャパン（以下MPJ社）の全株式を保有している。本株式取得によりKGH社及びMPJ社は同社の連結子会社となった。この株式取得により、当年度末時点における同社グループの運営施設数は、認可保育所154施設（東京都50施設、神奈川県20施設、千葉県63施設、大阪府9施設、その他12施設）、認証保育所10施設、多機能型事業所21施設、保育所等訪問支援事業所1施設、その他2施設の計188施設となった。

2027年3月期通期の連結業績予想については、売上高が前期比77.7%増の260.00億円、営業利益が同8.5%増の12.00億円、経常利益が同7.1%増の10.00億円、親会社株主に帰属する当期純利益が同12.6%増の7.00億円を見込んでいる。《KA》