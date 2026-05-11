*10:52JST ティア---2026年9月期中間期の業績予想修正

ティア＜2485＞は8日、最近の業績動向を踏まえ、2025年11月13日に公表した2026年9月期第2四半期（中間期）(2025年10月-2026年3月)業績予想を修正したと発表した。

中間期の連結業績は、売上高が114.20億円（前回予想比5.6％減）、営業利益は10.00億円（同22.5％減）、経常利益は9.05億円（同23.3％減）、親会社株主に帰属する中間純利益は5.15億円（同28.0％減）へ下方修正された。減収要因は、葬儀単価が期初想定比1.3％上昇した一方で、葬儀件数が9.5％減少したことによる。利益面では人件費や広告宣伝費などの経費が2.76億円減少したものの、売上高の減少および売上原価率が2.5ポイント上昇する見通しとなったことが影響した。

個別業績についても同様の要因により修正され、売上高は86.10億円（同4.8％減）、営業利益は7.60億円（同17.4％減）、中間純利益は5.05億円（同17.9％減）へそれぞれ下方修正された。

一方、通期連結業績予想については、下半期の施策見直しや前期下半期の反動増が見込まれることから据え置きとした。《KA》