*10:48JST IACEトラベル---Smart BTM、国内ダイナミックパッケージにJAL追加

IACEトラベル＜343A＞は8日、法人向けクラウド出張管理サービス「Smart BTM」において、2026年4月より国内ダイナミックパッケージ予約にJALを追加したと発表した。

これにより、全国主要都市を含む幅広い路線選択が可能となり、企業の出張手配ニーズへの対応力を強化する。ダイナミックパッケージは、航空券とホテルを空席や空室状況に応じて自動で組み合わせ、一括予約できるサービス。利用者は出発日や目的地、宿泊先を自由に選択でき、個別手配の手間を削減しながら柔軟な旅程を組める点が特徴となる。Smart BTMでは2026年2月にSKYMARK＜9204＞との連携による国内ダイナミックパッケージ予約機能を開始し、価格競争力を生かした出張コスト削減ニーズに対応してきた。また、同月には国内レンタカー予約機能もリリースしており、国内出張に関する機能拡充を段階的に進めている。

今回のJAL追加により利用可能路線が拡大し、従業員の利便性向上と出張手配業務の効率化、コスト最適化を支援する体制を強化した。《KT》