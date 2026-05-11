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ジェイリース セカンドサイトアナリティカ株式会社との業務提携
記事提供元：フィスコ
*10:46JST ジェイリース---セカンドサイトアナリティカ株式会社との業務提携
ジェイリース＜7187＞は8日、セカンドサイトアナリティカ＜5028＞と、AIを前提とした業務改革および製品・サービスの強化や新規開発による両社の企業価値向上を目的とした業務提携契約の締結を発表した。
同社は家賃債務保証業を中核事業として、持続的な成長を目指している。AIが日々急速に進化し、ビジネスの仕組み等を劇的に変革し得る段階に至っていることを踏まえ、中長期的な企業価値向上を目的として、AIを前提とした業務プロセス、組織体系へ再構築すべく抜本的な業務改革を実施することとした。
セカンドサイトアナリティカは、アナリティクスとテクノロジーを活用したサービスを提供する専門企業として、機械学習を核とした先進的なAI技術の研究開発を行い、様々な業種・分野に対してAI活用支援を行っており、同社のAIを活用した高度な与信審査モデル・エンジンの開発を担っている。
今回の業務提携により、同社はAIを活用した業務のプロセス改革によるコスト構造の最適化、人的リソースの高付加価値業務への再配置及び事業運営の高度化を実現し、また、セカンドサイトアナリティカは、AX推進支援及び協働を通じたAI技術の検証、製品・サービスの強化及び開発を加速させ、さらに、共同事業の展開なども目指し、両社の企業価値向上を図る。
今回の提携により、両社は生成AI・AIエージェント・高精度予測等の様々なAI技術を活用した製品・サービスの強化および新規開発に向けた企画・研究・設計・開発を、協力して行う。《KT》
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