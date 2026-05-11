*10:44JST ＴａｌｅｎｔＸ---「MyTalent Hire」にAI書類チェックスコアリング機能を搭載

ＴａｌｅｎｔＸ＜330A＞は8日、AIネイティブ採用管理システム「MyTalent Hire」において、候補者と求人のマッチ度をAIが分析しランク付けする「AI書類チェックスコアリング機能」を新たに搭載したと発表した。

同機能は、AIが「実行と判断」を促進し、人が「意思決定と関係構築」に注力する同社独自の採用モデル、「AIネイティブ採用」を具現化するもの。選考初期段階における判断の属人化を排除し、データに基づき優先度の高い候補者への迅速なアプローチを可能にする。これにより、単なる業務効率化の枠組みを超え、採用成功率の向上や再現性の高い採用活動を実現する。

本機能実装で、AIは、企業ごとに設定された要件に基づき、候補者と求人の適合性を解析し、マッチングの示唆を提示することで採用判断を補助する。その一方で、候補者との関係構築や最終的な意思決定は、あくまで人間が担う。評価プロセスの可視化と基準の標準化により判断のばらつきを低減し、公平で再現性のある採用を実現。加えて、これまで捉えきれなかった経験やスキルの文脈を可視化することで、個人の新たな可能性に気づくきっかけを提供する。

TalentXは今後もAIと人間の役割の共生によって、信頼性と透明性を担保した「人と組織のポテンシャルを解放する採用のあり方」を追求していくとしている。《KT》