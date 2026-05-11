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出来高変化率ランキング（10時台）～マルマエ、カルナバイオなどがランクイン

2026年5月11日 10:41

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記事提供元：フィスコ

*10:41JST 出来高変化率ランキング（10時台）～マルマエ、カルナバイオなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[5月11日　10:20　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜4572＞ カルナバイオ　　　 494800 　18396.6　 268.72% 0.1331%
＜8005＞ スクロール　　　　　900800 　182058.62　 242.15% 0.0882%
＜9235＞ 売れるネG　　　　　968100 　138250.7　 168.3% 0.0319%
＜2568＞ 上場NSQ　　　　　108938 　184884.086　 166.79% 0.0161%
＜1436＞ グリーンエナシ　　　446800 　189192.06　 145.12% 0.2016%
＜8137＞ サンワテクノス　　　167300 　164232.8　 139.36% 0.215%
＜4674＞ クレスコ　　　　　　286800 　118173.96　 138.93% 0.1871%
＜3810＞ サイバーSHD　　　6419800 　486195.3　 134.33% 0.1408%
＜6882＞ 三社電機　　　　　　294300 　92057.64　 130.05% 0.1128%
＜3915＞ テラスカイ　　　　　236700 　148164.58　 117.21% 0.1244%
＜6173＞ アクアライン　　　　3595300 　84010.5　 116.07% 0.1315%
＜3878＞ 巴川コーポ　　　　　109500 　28972.18　 113.96% 0.0297%
＜7709＞ クボテック　　　　　376000 　43996.84　 113.34% -0.0549%
＜2326＞ デジアーツ　　　　　560200 　731030.6　 112.19% -0.1396%
＜5597＞ ブルーイノベ　　　　883200 　687090.88　 104.18% 0.2219%
＜7256＞ 河西工　　　　　　　1863900 　503010.12　 98.6% 0.1682%
＜7162＞ アストマックス　　　3687900 　563660.74　 93.36% 0.0458%
＜6494＞ NFK－HD　　　　2204400 　110072.14　 81.82% 0.0948%
＜6466＞ TVE　　　　　　　26900 　66931.7　 79.37% 0.0424%
＜6616＞ トレックスセミ　　　97400 　101969.68　 71.41% 0.0742%
<6264> マルマエ　　　　　　2180100 　2244196.36　 69.61% -0.0826%
<3687> フィックスタース　　480000 　326106.56　 68.4% 0.0768%
<2633> NFS＆P500　　259120 　63878.994　 65.59% 0.002%
<218A> リベラウェア　　　　1603400 　1174204.98　 65.4% 0.0937%
<7173> きらぼし　　　　　　334000 　1727627.8　 63.9% -0.0992%
<6088> シグマクシスH　　　893600 　260041.02　 63.26% -0.0974%
<3905> データSEC　　　　2542500 　2286568.24　 59.84% -0.0071%
<2033> KOSPIブル　　　2551 　171903.526　 59.3% 0.1037%
<223A> GXAIビック　　　94680 　74393.859　 59.07% 0.0264%
<6629> テクノHR　　　　　1209800 　1781410.36　 55.22% 0.0404%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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