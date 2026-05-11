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出来高変化率ランキング（10時台）～マルマエ、カルナバイオなどがランクイン
*10:41JST 出来高変化率ランキング（10時台）～マルマエ、カルナバイオなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [5月11日 10:20 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜4572＞ カルナバイオ 494800 18396.6 268.72% 0.1331%
＜8005＞ スクロール 900800 182058.62 242.15% 0.0882%
＜9235＞ 売れるネG 968100 138250.7 168.3% 0.0319%
＜2568＞ 上場NSQ 108938 184884.086 166.79% 0.0161%
＜1436＞ グリーンエナシ 446800 189192.06 145.12% 0.2016%
＜8137＞ サンワテクノス 167300 164232.8 139.36% 0.215%
＜4674＞ クレスコ 286800 118173.96 138.93% 0.1871%
＜3810＞ サイバーSHD 6419800 486195.3 134.33% 0.1408%
＜6882＞ 三社電機 294300 92057.64 130.05% 0.1128%
＜3915＞ テラスカイ 236700 148164.58 117.21% 0.1244%
＜6173＞ アクアライン 3595300 84010.5 116.07% 0.1315%
＜3878＞ 巴川コーポ 109500 28972.18 113.96% 0.0297%
＜7709＞ クボテック 376000 43996.84 113.34% -0.0549%
＜2326＞ デジアーツ 560200 731030.6 112.19% -0.1396%
＜5597＞ ブルーイノベ 883200 687090.88 104.18% 0.2219%
＜7256＞ 河西工 1863900 503010.12 98.6% 0.1682%
＜7162＞ アストマックス 3687900 563660.74 93.36% 0.0458%
＜6494＞ NFK－HD 2204400 110072.14 81.82% 0.0948%
＜6466＞ TVE 26900 66931.7 79.37% 0.0424%
＜6616＞ トレックスセミ 97400 101969.68 71.41% 0.0742%
<6264> マルマエ 2180100 2244196.36 69.61% -0.0826%
<3687> フィックスタース 480000 326106.56 68.4% 0.0768%
<2633> NFS＆P500 259120 63878.994 65.59% 0.002%
<218A> リベラウェア 1603400 1174204.98 65.4% 0.0937%
<7173> きらぼし 334000 1727627.8 63.9% -0.0992%
<6088> シグマクシスH 893600 260041.02 63.26% -0.0974%
<3905> データSEC 2542500 2286568.24 59.84% -0.0071%
<2033> KOSPIブル 2551 171903.526 59.3% 0.1037%
<223A> GXAIビック 94680 74393.859 59.07% 0.0264%
<6629> テクノHR 1209800 1781410.36 55.22% 0.0404%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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