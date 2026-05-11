日経平均は489円高でスタート、アドバンテやJX金属などが上昇



[日経平均株価・TOPIX（表）]

日経平均;63203.44;+489.79TOPIX;3840.30;+10.82



[寄り付き概況] 5月11日の日経平均は前営業日比489.79円高の63203.44円と反発でスタート。8日の米国市場でダウ平均は12.19ドル高の49609.16ドル、ナスダックは440.88ポイント高の26247.08で取引を終了。雇用統計の安定した結果を受け、労働市場や経済に楽観的見方が強まり、寄り付き後、上昇。中東情勢への懸念は存続していたものの、半導体株などが強く、ナスダックは終日堅調に推移し過去最高値を更新した。ダウは失速するも終盤にかけて持ち直し終了。シカゴ日経225先物は大阪比825円高の63665円。本日の日経平均は買いが先行。トランプ米大統領は、戦闘終結に向けた米側の提案に対するイランの回答について「まったく受け入れられない」と自身のSNSに投稿したと報じられている。引き続き中東情勢には不透明感があるものの、東京市場も米国市場の流れを受けて、値がさハイテク株主導での上昇を見せ、日経平均は7日につけていた取引時間中の最高値を更新。

東証プライム市場の売買代金上位では、ソフトバンクG＜9984＞、アドバンテ＜6857＞、フジクラ＜5803＞、古河電工＜5801＞、JX金属＜5016＞、レーザーテック＜6920＞、ディスコ＜6146＞、東エレク＜8035＞などが上昇している一方、トヨタ自＜7203＞、キーエンス＜6861＞、IHI＜7013＞などが下落。業種別では、非鉄金属、食料品、鉱業などが上昇率上位で推移。《CS》