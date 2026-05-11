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個別銘柄戦略: コナミGや五洋建に注目
記事提供元：フィスコ
*09:06JST 個別銘柄戦略: コナミGや五洋建に注目
先週末8日の米株式市場でNYダウは12.19ドル高の49,609.16ドル、ナスダック総合指数は440.88pt高の26,247.08pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比825円高の63,665円。為替は1ドル＝156.70-80円。今日の東京市場では、26年3月期営業利益が33.3％増と従来予想の20.7％増を上回ったコナミG＜9766＞、26年3月期営業利益が2.5倍と従来予想の2.3倍を上回り発行済株式数の1.3％上限の自社株買いと中期経営計画も発表した五洋建＜1893＞、第3四半期累計の営業利益は31.4％増となった物語コーポ＜3097＞、営業利益が前期28.5％増・今期14.9％増予想と発表したカチタス＜8919＞、27年3月期経常利益が49.9％増予想で発行済株式数の2.42％上限の自社株買いも発表した山口FG＜8418＞、27年3月期営業利益が19.2％増予想と発表した三菱自＜7211＞、27年3月期営業利益は10.7％減予想だが発行済株式数の7.4％上限の自社株買いと1対3の株式分割を発表した日ハム＜2282＞などが物色されそうだ。一方、26年3月期営業利益が20.7％増と従来予想の31.9％増を下回ったJMDC＜4483＞、27年3月期売上高11.4％減予想・純利益26.9％減予想と発表した任天堂＜7974＞、営業利益が前期41.7％増だが今期6.4％減予想と発表したホシデン＜6804＞などは軟調な展開が想定される。《CS》
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