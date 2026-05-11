*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1スクロール、ダイトロン、SUMCOなど

銘柄名<コード>8日終値⇒前日比

ソニーG＜6758＞ 3114 -16

営業利益は前期13.4％増・今期10.5％増予想。

発行済株式数の3.89％上限の自社株買いも発表。上値は重い。

Mimaki＜6638＞ 1706 +153

26年3月期業績見込みを上方修正。前期末に記念配当実施。

ケーズHD＜8282＞ 1856 +100

営業利益は前期23.0％増・今期13.8％増予想。

COOKPAD＜2193＞ 128 -11

第1四半期営業損益が1.37億円の赤字。

トヨタ自＜7203＞ 2913 -65

営業利益は前期21.5％減・今期20.3％減予想。

多木化学＜4025＞ 5180 +575

第1四半期営業利益37.1％増。

FIG＜4392＞ 429 +80

半導体先進パッケージICテスト用自動化装置を開発。

スクロール＜8005＞ 1597 +300

今期大幅増配計画で利回り妙味高まる。

ユーザーローカル＜3984＞ 1793 +193

好決算に加えて増配や株主優待制度導入を発表。

ダイトロン＜7609＞ 3840 +460

第1四半期大幅増益で業績予想を上方修正。

GMOインターネット＜4784＞ 671 +71

公募取得組の売りにも一巡感か。

F＆LC＜3563＞ 10300 +718

4月の月次動向をポジティブ視へ。

SUMCO＜3436＞ 3578 +545

台湾合弁の月次売上好調など引き続き評価も。

メガチップス＜6875＞ 11700 +780

米サイタイムの上昇などを材料視か。

タダノ＜6395＞ 1358 +161

第1四半期減益決算で7日は大幅安も。

日本ケミコン＜6997＞ 3160 +200

AI関連として上値追いが続く。

武蔵精密工業＜7220＞ 5420 +470

AI関連の一角として根強い人気。

テクセンドフォトマスク＜429A＞ 5070 +540

半導体関連の出遅れとして資金向かうか。

ハーモニック＜6324＞ 6230 +520

8日はロボット関連株が総じて上昇へ。

ファナック＜6954＞ 7515 +420

UBS証券や大和証券が目標株価引き上げ。

安川電機<6506> 6367 +394

UBS証券では目標株価を引き上げ。

ネクセラファーマ<4565> 1167 +65

第1四半期大幅営業増益を評価続く。

富士電機<6504> 14800 +765

好業績見通し評価の流れなどが続く。

野村マイクロ・サイエンス<6254> 4480 +410

昨年11月の戻り高値を更新で。

博報堂DY<2433> 1042.5 +69

直近ではモルガン・スタンレーMUFG証券が格上げ。

インターネットイニシアティブ<3774> 2975.5 +205

オアシスマネジメントが大株主に浮上。

リクルートHD<6098> 7822 +347

UBS証券が投資判断を格上げ。

マルマエ<6264> 2565 +260

7日の高値更新でショートカバー優勢か。

カカクコム<2371> 2914.5 +206.5

オアシスマネジメントの買い増しが伝わる。

KLab<3656> 224 +13

目先の底値到達感も意識か。

SMC<6273> 82860 +4020

FA関連の中心格で強い動きが目立ち。

テスホールディングス<5074> 988 +78

値動き軽く短期資金の値幅取りが追随。

キーエンス<6861> 84170 +4820

大和証券では目標株価を引き上げ。

デジタルアーツ<2326> 4940 -1000

27年3月期業績は従来計画を下振れ。《CS》