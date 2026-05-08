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日経平均は183円安、企業決算や米雇用統計に関心
記事提供元：フィスコ
*14:51JST 日経平均は183円安、企業決算や米雇用統計に関心
日経平均は183円安（14時50分現在）。日経平均寄与度では、ソフトバンクG＜9984＞、イビデン＜4062＞、信越化＜4063＞などがマイナス寄与上位となっており、一方、ファナック＜6954＞、東エレク＜8035＞、リクルートHD＜6098＞などがプラス寄与上位となっている。セクターでは、銀行業、証券商品先物、電気・ガス業、海運業、保険業が値下がり率上位、金属製品、サービス業、その他製品、電気機器、機械が値上がり率上位となっている。
日経平均は下げ渋っている。今日はこの後、太陽誘電＜6976＞、任天堂＜7974＞、京成＜9009＞、コナミG＜9766＞、JT＜2914＞、ラインヤフー＜4689＞、川崎船＜9107＞、三菱自＜7211＞、ユニチャーム＜8113＞などが決算発表を予定している。米国では今晩、4月の米雇用統計、3月の米卸売在庫・売上高、5月の米消費者態度指数（ミシガン大学調べ、速報値）が発表される。《SK》
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