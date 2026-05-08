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出来高変化率ランキング（14時台）～グリーンエナ、サイバーSHDなどがランクイン

2026年5月8日 14:46

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記事提供元：フィスコ

*14:46JST 出来高変化率ランキング（14時台）～グリーンエナ、サイバーSHDなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[5月8日　14:16　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜3810＞ サイバーSHD　　 6159200 　65974.2　 331.98% 0.3791%
＜3984＞ ユーザローカル　　　598200 　120262.16　 238.27% 0.1237%
＜4055＞ ティアンドエス　　　1212700 　297903.94　 232.39% 0.1654%
＜1429＞ 日本アクア　　　　　839500 　90680.74　 231.86% 0.0821%
＜3905＞ データSEC　　　　3630200 　807507.84　 231.75% 0.2368%
＜1436＞ グリーンエナシ　　　409500 　82083.4　 223.92% 0.2525%
＜3563＞ F＆LC　　　　　　7129000 　9748748.22　 217.67% 0.0905%
＜2332＞ クエスト　　　　　　347900 　92949.7　 210.67% 0.0072%
＜2962＞ テクニスコ　　　　　475000 　96868.96　 180.48% 0%
＜4316＞ ビーマップ　　　　　1128400 　38765.86　 180.08% 0.1402%
＜6696＞ トラースOP　　　　156400 　14597.6　 162.26% 0.0754%
＜4673＞ 川崎地質　　　　　　19400 　24971.4　 161.99% -0.0277%
＜6737＞ EIZO　　　　　　416200 　208978.44　 155.04% 0.0515%
＜213A＞ 上日経半　　　　　　2328600 　222228.329　 151.48% -0.0363%
＜7609＞ ダイトロン　　　　　600000 　515244.16　 149.72% 0.1538%
＜6638＞ Mimaki　　　　236500 　96589.98　 149.24% 0.0901%
＜6597＞ HPCシステムス　　267000 　198622.18　 148.98% 0.0922%
＜6613＞ QDレーザ　　　　　17491900 　9052397.3　 146.43% 0.2211%
＜2667＞ イメージワン　　　　2237300 　298550.64　 142.48% 0.1521%
＜4746＞ 東計電算　　　　　　89200 　97512.5　 139.51% -0.0462%
<5344> MARUWA　　　　680400 　12047373.8　 134.03% -0.0851%
<6521> オキサイド　　　　　1204000 　2190254　 132.42% 0.1571%
<135A> VRAIN　　　　　258200 　303368.1　 130.83% 0.1231%
<6809> TOA　　　　　　　688600 　301798.72　 127.6% -0.1196%
<4516> 日本新薬　　　　　　668800 　866391.26　 123.58% -0.146%
<7972> イトーキ　　　　　　796800 　713345.5　 123.26% -0.104%
<2656> ベクターHD　　　　318300 　21563.34　 121.48% 0.0904%
<2193> COOK　　　　　　1144500 　45381.72　 120.73% -0.0863%
<402A> アクセルスペ　　　　5990400 　1774725.78　 120.69% 0.1544%
<1660> MXS高利J　　　　15366 　51447.068　 120% -0.0063%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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