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出来高変化率ランキング（14時台）～グリーンエナ、サイバーSHDなどがランクイン
*14:46JST 出来高変化率ランキング（14時台）～グリーンエナ、サイバーSHDなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [5月8日 14:16 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜3810＞ サイバーSHD 6159200 65974.2 331.98% 0.3791%
＜3984＞ ユーザローカル 598200 120262.16 238.27% 0.1237%
＜4055＞ ティアンドエス 1212700 297903.94 232.39% 0.1654%
＜1429＞ 日本アクア 839500 90680.74 231.86% 0.0821%
＜3905＞ データSEC 3630200 807507.84 231.75% 0.2368%
＜1436＞ グリーンエナシ 409500 82083.4 223.92% 0.2525%
＜3563＞ F＆LC 7129000 9748748.22 217.67% 0.0905%
＜2332＞ クエスト 347900 92949.7 210.67% 0.0072%
＜2962＞ テクニスコ 475000 96868.96 180.48% 0%
＜4316＞ ビーマップ 1128400 38765.86 180.08% 0.1402%
＜6696＞ トラースOP 156400 14597.6 162.26% 0.0754%
＜4673＞ 川崎地質 19400 24971.4 161.99% -0.0277%
＜6737＞ EIZO 416200 208978.44 155.04% 0.0515%
＜213A＞ 上日経半 2328600 222228.329 151.48% -0.0363%
＜7609＞ ダイトロン 600000 515244.16 149.72% 0.1538%
＜6638＞ Mimaki 236500 96589.98 149.24% 0.0901%
＜6597＞ HPCシステムス 267000 198622.18 148.98% 0.0922%
＜6613＞ QDレーザ 17491900 9052397.3 146.43% 0.2211%
＜2667＞ イメージワン 2237300 298550.64 142.48% 0.1521%
＜4746＞ 東計電算 89200 97512.5 139.51% -0.0462%
<5344> MARUWA 680400 12047373.8 134.03% -0.0851%
<6521> オキサイド 1204000 2190254 132.42% 0.1571%
<135A> VRAIN 258200 303368.1 130.83% 0.1231%
<6809> TOA 688600 301798.72 127.6% -0.1196%
<4516> 日本新薬 668800 866391.26 123.58% -0.146%
<7972> イトーキ 796800 713345.5 123.26% -0.104%
<2656> ベクターHD 318300 21563.34 121.48% 0.0904%
<2193> COOK 1144500 45381.72 120.73% -0.0863%
<402A> アクセルスペ 5990400 1774725.78 120.69% 0.1544%
<1660> MXS高利J 15366 51447.068 120% -0.0063%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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