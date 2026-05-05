*04:26JST 5月4日のNY為替概況

4日のニューヨーク外為市場でドル・円は157円31銭まで上昇後、156円59銭へ反落し、引けた。

製造業受注が予想を上回ったほか、イラン報道「米海艦艇がイランのミサイル攻撃を受けた」で原油高に連れた金利上昇に連れ、ドル買いが優勢となった。米国はイラン報道を否定も、アラブ首長国連邦（UAE）のミサイル警告を受け、中東情勢悪化が警戒され、原油価格が再び上昇しドルは一段高となった。

ユーロ・ドルは1.1717ドルから1.1681ドルまで下落し、引けた。

6月の利上げを織り込むユーロ買いを、米国の対EU関税率引き上げを警戒したユーロ売りが相殺した。

ユーロ・円は184円04銭から183円18銭まで下落。

ポンド・ドルは1.3569ドルへ上昇後、1.3512ドルまで下落した。

ドル・スイスは0.7820フランから0.7848フランまで上昇した。



[経済指標]

・米・3月耐久財受注確定：前月比＋0.8％（予想＋0.8％、速報＋0.8％）

・米・3月製造業受注：前月比＋1.5％（予想：＋0.6％、2月：＋0.3％←0％）《KY》