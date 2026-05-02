*02:31JST [通貨オプション]R/R、円コール買い強まる

ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。短期では相場不透明感にプション買いが強まったが、中期物では売られ、1年物は変わらずだった。

リスクリバーサルでは1年物を除いてドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。

■変動率

・1カ月物8.26％⇒8.34％（08年＝31.044％）

・3カ月物8.29％⇒8.22％（08年＝31.044％）

・6カ月物8.61％⇒8.39％（08年＝23.92％）

・1年物8.83％⇒8.38％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）

・1カ月物＋1.18％⇒＋1.54％（08年10/27＝+10.63％）

・3カ月物＋0.89％⇒＋1.08％（08年10/27＝+10.65％）

・6カ月物＋0.72％⇒＋0.78％（08年10/27＝＋10.70％)

・1年物＋0.50％⇒＋0.50％（08年10/27＝+10.71％）《KY》