*17:17JST 東京為替：ドル・円は大幅安、夕方に155円台に下落

1日の東京市場でドル・円は大幅安。前日の急落から値を戻す展開となり、底堅い原油相場を手がかりに一時157円32銭まで持ち直した。午後は様子見ムードで一進一退が続いた後、夕方にかけて欧米の休場で薄商いを狙った動きがみられ、155円49銭まで下値を切下げた。

・ユ-ロ・円は184円58銭から182円65銭まで下落。

・ユ-ロ・ドルは1.1718ドルから1.1744ドルまで値を上げた。

・日経平均株価：始値59,379.12円、高値59,706.70円、安値59,263.50円、終値59,513.12円(前日比228.20円高)

・17時時点：ドル・円156円50-60銭、ユ-ロ・円183円70-80銭

【要人発言】

・ナーゲル独連銀総裁

「見通しが著しく改善し無い限り、6月利上げは適切」

・三村財務官

「（為替介入かどうか）コメントしない」

「米国とは極めて緊密に連携、認識や行動を共有」

「投機的な動きとの見方に変わりはない」

【経済指標】

・日・4月東京都区部消費者物価コア指数：前年比+1.5％（予想：+1.8％想）《TY》