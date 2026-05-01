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東証グロ－ス指数は反発、原油価格の落ち着きなど好感
*16:55JST 東証グロ－ス指数は反発、原油価格の落ち着きなど好感
東証グロース市場指数 996.46 ＋3.96／出来高 4億15万株／売買代金 1888億円東証グロース市場250指数 771.25 ＋4.60／出来高 1億6812万株／売買代金 1669億円
本日のグロース市場は、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数はそろって反発。値上がり銘柄数は284、値下がり銘柄数は259、変わらずは50。
前日4月30日の米株式市場でダウ平均は大幅に6日ぶり反発。堅調な経済指標や、長期金利の低下で投資家心理が改善し上昇した。また、主要企業決算への期待を受けた買いに終盤にかけ上げ幅を拡大し、ナスダックは過去最高値を更新した。
今日のグロ－ス市場は買いが優勢の展開となった。グロース市場の時価総額上位20銘柄で構成される東証グロース市場Core指数は0.51％高となった。昨日の米株式市場で主要指数が上昇したことが東京市場の株価の支えとなった。また、原油価格が下落し、国内長期金利が落ち着いた動きとなったことが安心感となった。さらに、東証グロース市場指数は昨日段階で983pt台に位置する25日移動平均線が下値支持線として意識され、ここからの下値余地は大きくないとの見方もあった。一方、東京市場が明日から5連休となる中で、イラン情勢の状況変化や外為市場での断続的な介入などが警戒され、東証グロース市場指数は午後は上値の重い展開となった。
個別では、第1四半期営業利益が前年同期比5.5倍となったSMEJ＜4772＞、営業利益が前期38.6％増・今期31.3％増予想と発表したグローバルセキュ＜4417＞、営業利益が前期黒字転換・今期42.8％増予想で株主優待制度の拡充も発表したファンデリー＜3137＞、引き続きウクライナ企業との資本業務提携と新型迎撃ドローン発売が手掛かりとなったテラドローン＜278A＞が上げた。時価総額上位銘柄では、MTG＜7806＞やアストロスケール＜186A＞が上昇。値上がり率上位には、Birdman＜7063＞、GDH＜4437＞などが顔を出した。
一方、営業利益が前期8.2％増だが今期34.3％減予想と発表したシーユーシー＜9158＞、前日ストップ安の売り地合いが継続したフライヤー＜323A＞、前日に高値をつけたが長い上ひげ・陰線となり手仕舞い売りを誘ったアーキテクツSJ＜6085＞、4月27日高値でひとまず達成感が意識されたフロンティアI＜7050＞が下げた。時価総額上位銘柄では、トライアル＜141A＞やパワーエックス＜485A＞が下落。値下がり率上位には、リファインバスG＜7375＞、ファンディーノ＜462A＞などが顔を出した。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4772|ＳＭＥＪ | 120| 30| 33.33|
2| 278A|テラドローン | 10770| 1500| 16.18|
3| 7063|バードマン | 118| 12| 11.32|
4| 4437|ＧＤＨ | 1180| 100| 9.26|
5| 5597|ブルーイノベ | 1912| 140| 7.90|
6| 4169|エネチェンジ | 331| 24| 7.82|
7| 4417|グローバルセキュ | 2682| 185| 7.41|
8| 4594|ブライトパス | 59| 4| 7.27|
9| 7345|アイパートナーズ | 1079| 72| 7.15|
10| 456A|ヒューマンメイド | 1452| 96| 7.08|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6173|アクアライン | 79| -50| -38.76|
2| 4883|モダリス | 66| -14| -17.50|
3| 6085|アキテクツＳＪ | 515| -100| -16.26|
4| 9158|シーユーシー | 776| -147| -15.93|
5| 7375|リファインバスＧ | 1853| -268| -12.64|
6| 323A|フライヤー | 469| -56| -10.67|
7| 462A|ファンディーノ | 625| -68| -9.81|
8| 2195|アミタＨＤ | 519| -48| -8.47|
9| 7031|インバウンド | 656| -52| -7.34|
10| 4316|ビーマップ | 173| -12| -6.49|《SK》
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