*16:54JST ＯＤＫソリューションズ---2027年3月期～2029年3月期中期経営計画を発表

ＯＤＫソリューションズ＜3839＞は30日、2027年3月期～2029年3月期の中期経営計画を発表した。2029年3月期の連結数値目標として、売上高100.00億円、経常利益9.00億円を掲げ、配当は年10円の安定配当を堅持する。3年間で約50.00億円規模の投資枠を設定し、大型M&Aを含む積極投資を進める。

基本路線として、ＯＤＫグループ拡大とグループシナジー最大化を継続する。重点課題は、「アプデミー（R）」を軸としたデータビジネス実現、高付加価値DXサービスへのシフト、組織内ナレッジの資産化とAI活用基盤の構築、重点エリア・顧客層の拡大、M&A・アライアンス推進の5点とした。

高付加価値DXサービスでは、顧客の経営課題に伴走し、ビジネス成長をITで支援する専門特化型SIerへの進化を目指す。また、「アプデミー（R）」を中心とした新規事業拡大や、既存事業の収益性改善を通じて非連続な成長実現を図る。

キャピタルアロケーション方針では、3年間で50.00億円規模の投資枠を設定し、内訳は次世代サービス創出に関連する投資が約9.00億円、M&Aへの投資が約30.00億円、既存事業の収益性改善に資する投資が約11.00億円となっている。これにより、財務基盤の健全性を維持しつつ成長投資を行う。なお、安定的かつ継続的な配当・株主優待は堅持する。《AT》