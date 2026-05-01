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5月1日本国債市場：債券先物は129円49銭で取引終了
記事提供元：フィスコ
*16:38JST 5月1日本国債市場：債券先物は129円49銭で取引終了
[今日のまとめ]
＜円債市場＞
長期国債先物2026年6月限
寄付129円52銭 高値129円58銭 安値129円30銭 引け129円49銭
2年 1.371％
5年 1.861％
10年 2.490％
20年 3.352％
1日の債券先物6月限は129円52銭で取引を開始し、129円49銭で引けた。
＜米国債概況＞
2年債は3.88％、10年債は4.39％、30年債は4.99％近辺で推移。債権利回りは上昇。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ市場は祝日のため休場、英国債は5.01％、オーストラリア10年債は5.01％、NZ10年債は4.67％近辺で推移。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・17：30 英：4月製造業PMI改定値（速報値：53.6）
・22：45 米：4月製造業PMI改定値（速報値：54.0）
・23：00 米：4月ISM製造業景況指数（予想：53.1、3月：52.7）
海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》
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