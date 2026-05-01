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東証業種別ランキング：空運業が上昇率トップ
*16:34JST 東証業種別ランキング：空運業が上昇率トップ
1. 空運業 ／ 212.71 ／ 3.63
2. 卸売業 ／ 6,187.23 ／ 2.50
3. 陸運業 ／ 2,214.99 ／ 1.46
4. 情報・通信業 ／ 7,474.1 ／ 0.92
5. 金属製品 ／ 1,771.29 ／ 0.76
6. パルプ・紙 ／ 624.49 ／ 0.67
7. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,748.6 ／ 0.66
8. 石油・石炭製品 ／ 2,846.75 ／ 0.57
9. 電気機器 ／ 7,301.6 ／ 0.40
10. 小売業 ／ 2,209.36 ／ 0.31
11. 鉄鋼 ／ 732.84 ／ 0.25
12. サービス業 ／ 2,841.03 ／ 0.15
13. 医薬品 ／ 3,938.72 ／ -0.15
14. ガラス・土石製品 ／ 2,277.44 ／ -0.19
15. 機械 ／ 5,128.49 ／ -0.23
16. 銀行業 ／ 596.32 ／ -0.24
17. その他製品 ／ 5,730.38 ／ -0.35
18. 食料品 ／ 2,635.13 ／ -0.42
19. 輸送用機器 ／ 4,626.57 ／ -0.62
20. 建設業 ／ 2,871.88 ／ -0.63
21. 海運業 ／ 2,100.56 ／ -0.80
22. 繊維業 ／ 932.45 ／ -0.80
23. 不動産業 ／ 2,764.94 ／ -0.81
24. 鉱業 ／ 1,208.87 ／ -0.84
25. 化学工業 ／ 2,946.45 ／ -0.85
26. 電力・ガス業 ／ 687.01 ／ -0.87
27. 水産・農林業 ／ 719.05 ／ -0.90
28. その他金融業 ／ 1,390.94 ／ -0.98
29. ゴム製品 ／ 5,176.54 ／ -1.03
30. 保険業 ／ 3,423.14 ／ -1.21
31. 証券業 ／ 818.19 ／ -1.60
32. 非鉄金属 ／ 6,524.95 ／ -1.96
33. 精密機器 ／ 13,936.75 ／ -2.29《CS》
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