シナネンHD、4月の自己株式の取得状況を発表

■4月の自己株式取得は1万7600株、取得は順調に進展

シナネンホールディングス<8132>(東証プライム)は5月1日、自己株式の取得状況を発表した。

同社は2026年2月10日開催の取締役会において、市場での自己株式取得を決議している。今回の発表は、同年4月1日から同年4月30日までの期間における取得状況を報告するものである。

4月単月における取得実績は、普通株式1万7600株で、取得価額の総額は1億2948万1000円となった。同社は持続的な企業価値向上に向けて、資本効率向上とキャッシュフローの適正配置(成長投資と株主還元のバランス)の推進を目的として、自己株式の取得を進めている。

取締役会決議では、2026年7月31日を期限として、10万株(発行済株式総数に対する割合は約0.91%)、または5億円を上限とする取得枠を設定している。これに基づく4月末時点の累計取得実績は、4万700株、取得総額2億8887万5000円(進捗状況57.8%)に達した。今後も期限に向け、残りの取得枠内での取得が継続される見通しである。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・【株式市場特集】ＩＰＯ株にリベンジ相場の兆し、６６社の希少性が投資家心理を刺激（2025/12/22）

・【株式市場特集】円高メリット株に再注目、出遅れ紙・パ株に掉尾の一振（2025/12/15）

・【株式市場特集】金先物高騰で「ジパング」再生、産金・都市鉱山・リユース株に年末ラリーの主役（2025/12/8）

・京都ヒューマノイドアソシエーションに３社が新規参画、純国産ヒューマノイドロボット開発の体制を強化（2025/12/3）

