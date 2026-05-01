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出来高変化率ランキング（14時台）～ファンデリー、ティラドなどがランクイン

2026年5月1日 15:38

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記事提供元：フィスコ

*15:38JST 出来高変化率ランキング（14時台）～ファンデリー、ティラドなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[5月1日　14:16　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜7236＞ ティラド　　　　　 555200 　204556.4　 356.25% 0.3258%
＜3137＞ ファンデリー　　　　6318200 　49385.88　 344.21% 0.1403%
＜2569＞ 上場NSQヘ　　　　364191 　55092.965　 340.26% 0.012%
＜4088＞ エア・ウォーター　　17039300 　1279260.16　 330.59% -0.1379%
＜3696＞ セレス　　　　　　　1748600 　161086.78　 326.8% 0.1091%
＜2632＞ MXSナ100ヘ　　69652 　82936.963　 288.67% 0.0123%
＜4691＞ ワシントンホテル　　760300 　178748.12　 264.42% 0.1758%
＜2620＞ iS米債13　　　　1043310 　33369.956　 260.95% -0.0209%
＜2845＞ NFナスヘッジ　　　197330 　68467.735　 256.69% 0.0146%
＜180A＞ GX超長米　　　　　510300 　13158.466　 250.19% -0.0221%
＜8704＞ トレイダーズ　　　　688600 　87206.48　 233.83% 0.0958%
＜450A＞ SSSPヘ有　　　　4430 　458.261　 232.85% 0.0149%
＜2768＞ 双日　　　　　　　　7730800 　6100861.28　 231.81% 0.0718%
＜4499＞ Speee　　　　　529000 　218320.32　 217.53% 0.1543%
＜9610＞ ウィルソンWLW　　3129000 　93630.94　 213.82% 0.0275%
＜2134＞ キタハマキャピ　　　9631000 　48759.68　 210.5% 0.1379%
＜9252＞ ラストワンマイル　　64000 　38210.7　 209.06% 0.0063%
＜4417＞ グローセキュ　　　　396000 　178050.18　 199.27% 0.0905%
＜2841＞ iFナス100H　　625945 　167351.432　 192.83% 0.012%
＜7063＞ Birdman　　　6052400 　116632.2　 186.91% 0.1037%
<1381> アクシーズ　　　　　50200 　38086.5　 183.19% 0.0327%
<2513> NF外株　　　　　　174990 　101760.978　 177.18% -0.0023%
<8053> 住友商　　　　　　　14431400 　18742185.9　 175.5% 0.1566%
<2093> 米債02La　　　　496075 　423986.593　 175.34% -0.0209%
<5957> 日東精　　　　　　　373500 　63906.28　 167.9% 0.0065%
<2015> iF米710　　　　3481 　1813.692　 159.15% -0.0181%
<9158> シーユーシー　　　　625400 　131826.4　 140.82% -0.1614%
<2562> 上場ダウH　　　　　11058 　9311.523　 136.34% 0.0249%
<8002> 丸紅　　　　　　　　12801800 　21979802.72　 131.21% -0.0342%
<453A> iS米カバコ　　　　593450 　132121.053　 123.82% -0.0208%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》

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