*15:38JST 出来高変化率ランキング（14時台）～ファンデリー、ティラドなどがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [5月1日 14:16 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜7236＞ ティラド 555200 204556.4 356.25% 0.3258%

＜3137＞ ファンデリー 6318200 49385.88 344.21% 0.1403%

＜2569＞ 上場NSQヘ 364191 55092.965 340.26% 0.012%

＜4088＞ エア・ウォーター 17039300 1279260.16 330.59% -0.1379%

＜3696＞ セレス 1748600 161086.78 326.8% 0.1091%

＜2632＞ MXSナ100ヘ 69652 82936.963 288.67% 0.0123%

＜4691＞ ワシントンホテル 760300 178748.12 264.42% 0.1758%

＜2620＞ iS米債13 1043310 33369.956 260.95% -0.0209%

＜2845＞ NFナスヘッジ 197330 68467.735 256.69% 0.0146%

＜180A＞ GX超長米 510300 13158.466 250.19% -0.0221%

＜8704＞ トレイダーズ 688600 87206.48 233.83% 0.0958%

＜450A＞ SSSPヘ有 4430 458.261 232.85% 0.0149%

＜2768＞ 双日 7730800 6100861.28 231.81% 0.0718%

＜4499＞ Speee 529000 218320.32 217.53% 0.1543%

＜9610＞ ウィルソンWLW 3129000 93630.94 213.82% 0.0275%

＜2134＞ キタハマキャピ 9631000 48759.68 210.5% 0.1379%

＜9252＞ ラストワンマイル 64000 38210.7 209.06% 0.0063%

＜4417＞ グローセキュ 396000 178050.18 199.27% 0.0905%

＜2841＞ iFナス100H 625945 167351.432 192.83% 0.012%

＜7063＞ Birdman 6052400 116632.2 186.91% 0.1037%

<1381> アクシーズ 50200 38086.5 183.19% 0.0327%

<2513> NF外株 174990 101760.978 177.18% -0.0023%

<8053> 住友商 14431400 18742185.9 175.5% 0.1566%

<2093> 米債02La 496075 423986.593 175.34% -0.0209%

<5957> 日東精 373500 63906.28 167.9% 0.0065%

<2015> iF米710 3481 1813.692 159.15% -0.0181%

<9158> シーユーシー 625400 131826.4 140.82% -0.1614%

<2562> 上場ダウH 11058 9311.523 136.34% 0.0249%

<8002> 丸紅 12801800 21979802.72 131.21% -0.0342%

<453A> iS米カバコ 593450 132121.053 123.82% -0.0208%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》