関連記事
日経平均は347円高、連休中の米経済指標などにも関心
記事提供元：フィスコ
*14:52JST 日経平均は347円高、連休中の米経済指標などにも関心
日経平均は347円高（14時50分現在）。日経平均寄与度では、東エレク＜8035＞、ソフトバンクG＜9984＞、豊田通商＜8015＞などがプラス寄与上位となっており、一方、アドバンテスト＜6857＞、TDK＜6762＞、ファーストリテ＜9983＞などがマイナス寄与上位となっている。セクターでは、空運業、卸売業、陸運業、金属製品、情報・通信業が値上がり率上位、精密機器、証券商品先物、非鉄金属、保険業、海運業が値下がり率上位となっている。
日経平均は小動きが続いている。今日はこの後、エムスリー＜2413＞などが決算を発表する。米国では今晩、4月の米サプライマネジメント協会（ISM）製造業景況感指数が発表される。東京市場が休場中、米国では来週4日に3月の米製造業受注、5日に3月の米貿易収支、4月の米サプライマネジメント協会（ISM）サービス業景況感指数、2月、3月の米新築住宅販売件数、3月の米雇用動態調査（JOLTS）、6日に4月のADP全米雇用リポートが発表される。企業決算では、本日にシェブロン、5日にアドバンスト・マイクロ・デバイス（AMD）、6日にウォルト・ディズニー、7日にマクドナルドが決算発表を予定している。《SK》
スポンサードリンク