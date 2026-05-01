*11:51JST ベルトラ---読売旅行とクルーズ予約サイト提携開始

ベルトラ＜7048＞は30日、クルーズ旅行予約システム「VELTRAクルーズ」のパートナー展開の一環として、読売新聞グループの旅行会社である読売旅行とシステム提携し、専用のクルーズ予約サイトの提供および販売を開始したと発表した。

同社は世界150カ国で約22,000ツアーを取り扱うOTAとしての実績を背景に、2025年より同システムを本格展開しており、パートナー企業が自社ブランドで運用可能なホワイトレーベル型のBtoBモデルを推進している。

読売旅行は、全国に営業拠点を持ち「あなたの街から出発」を掲げた地域密着型の旅行サービスを展開してきた。日本船から海外船まで幅広いクルーズ商品を扱っている。

今回の提携により、読売新聞グループの顧客基盤と全国ネットワークを活用し、これまでクルーズ旅行に接点の少なかった地域顧客への訴求が可能となる。専用サイトでは24時間リアルタイムでの空き状況確認や予約が可能となり、専門スタッフによるコンサルティングと組み合わせることで利便性と安心感を両立する。また、添乗員付きツアーとオンライン予約商品の双方を拡充し、多様化する旅行ニーズへの対応と新規顧客層の開拓を図る。《KT》