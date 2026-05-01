ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（9時台）～シーユーシー、TOTOなどがランクイン

2026年5月1日 10:04

印刷

記事提供元：フィスコ

*10:04JST 出来高変化率ランキング（9時台）～シーユーシー、TOTOなどがランクイン
シーユーシー＜9158＞がランクイン（9時43分時点）。ストップ安。前日取引終了後に、26年3月期決算を発表している。26年3月期営業利益は57.83億円（前期比8.2％増）だが、27年3月期営業利益が38.00億円（前期比34.3％減）予想と発表しており、売り手掛かり材料となっている。国内の不動産信託受益権の譲渡に伴う売却益の剥落、米国の新規施設開設に伴う初期費用の増加、診療報酬改定に伴う単価影響などを見込んでいる。


※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[5月1日　9:43　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜3137＞ ファンデリー　　　 2828400 　49385.88　 290.74% 0.1798%
＜2632＞ MXSナ100ヘ　　62135 　82936.963　 278.47% 0.0117%
＜3696＞ セレス　　　　　　　791400 　161086.78　 262.7% 0.1214%
＜450A＞ SSSPヘ有　　　　4170 　458.261　 226.04% 0.0141%
＜2620＞ iS米債13　　　　734330 　33369.956　 223.15% -0.0206%
＜2845＞ NFナスヘッジ　　　139467 　68467.735　 218.77% 0.014%
＜2569＞ 上場NSQヘ　　　　82000 　55092.965　 211.87% 0.0112%
＜9610＞ ウィルソンWLW　　2215000 　93630.94　 173.49% 0.131%
＜4088＞ エア・ウォーター　　3026000 　1279260.16　 169.14% -0.1575%
＜8704＞ トレイダーズ　　　　361200 　87206.48　 157.4% 0.0882%
＜2015＞ iF米710　　　　2878 　1813.692　 135.41% -0.0177%
＜4417＞ グローセキュ　　　　227700 　178050.18　 131.48% 0.1405%
＜4691＞ ワシントンホテル　　220800 　178748.12　 111.4% 0.133%
＜2247＞ iF500H無　　　52181 　102583.749　 107.47% -0.0065%
＜2846＞ NFダウHE　　　　3335 　30286.711　 86.01% 0.025%
＜5332＞ TOTO　　　　　　1894700 　5384385.18　 77.67% 0.1843%
＜223A＞ GXAIビック　　　65778 　55209.079　 59.2% -0.0006%
＜6080＞ M＆Aキャピ　　　　262900 　472744.1　 49.45% 0.0621%
＜9041＞ 近鉄GHD　　　　　988500 　2254843.1　 46.6% 0.0384%
<453A> iS米カバコ　　　　293030 　132121.053　 43.07% -0.0209%
<2562> 上場ダウH　　　　　4861 　9311.523　 41.31% 0.0252%
<1443> 技研HD　　　　　　108700 　22924.52　 37.44% 0.0139%
<2811> カゴメ　　　　　　　481500 　833884.54　 36.71% -0.0509%
<2237> iF500ダ　　　　699 　93858.31　 36.67% 0.0308%
<6513> オリジン　　　　　　2800 　4072.54　 35.36% 0.0046%
<6454> マックス　　　　　　363300 　445667.36　 32.66% 0.0708%
＜9158＞ シーユーシー　　　　242200 　131826.4　 32.38% -0.1625%
<6538> ディスラプタ　　　　36000 　7332.62　 26.68% -0.0042%
<4023> クレハ　　　　　　　455000 　1258924.3　 26.61% -0.0666%
<424A> GXゴルドH　　　　495140 　127642.348　 25.25% 0.0107%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《AT》

関連記事