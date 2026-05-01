*10:04JST 出来高変化率ランキング（9時台）～シーユーシー、TOTOなどがランクイン

シーユーシー＜9158＞がランクイン（9時43分時点）。ストップ安。前日取引終了後に、26年3月期決算を発表している。26年3月期営業利益は57.83億円（前期比8.2％増）だが、27年3月期営業利益が38.00億円（前期比34.3％減）予想と発表しており、売り手掛かり材料となっている。国内の不動産信託受益権の譲渡に伴う売却益の剥落、米国の新規施設開設に伴う初期費用の増加、診療報酬改定に伴う単価影響などを見込んでいる。



※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [5月1日 9:43 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜3137＞ ファンデリー 2828400 49385.88 290.74% 0.1798%

＜2632＞ MXSナ100ヘ 62135 82936.963 278.47% 0.0117%

＜3696＞ セレス 791400 161086.78 262.7% 0.1214%

＜450A＞ SSSPヘ有 4170 458.261 226.04% 0.0141%

＜2620＞ iS米債13 734330 33369.956 223.15% -0.0206%

＜2845＞ NFナスヘッジ 139467 68467.735 218.77% 0.014%

＜2569＞ 上場NSQヘ 82000 55092.965 211.87% 0.0112%

＜9610＞ ウィルソンWLW 2215000 93630.94 173.49% 0.131%

＜4088＞ エア・ウォーター 3026000 1279260.16 169.14% -0.1575%

＜8704＞ トレイダーズ 361200 87206.48 157.4% 0.0882%

＜2015＞ iF米710 2878 1813.692 135.41% -0.0177%

＜4417＞ グローセキュ 227700 178050.18 131.48% 0.1405%

＜4691＞ ワシントンホテル 220800 178748.12 111.4% 0.133%

＜2247＞ iF500H無 52181 102583.749 107.47% -0.0065%

＜2846＞ NFダウHE 3335 30286.711 86.01% 0.025%

＜5332＞ TOTO 1894700 5384385.18 77.67% 0.1843%

＜223A＞ GXAIビック 65778 55209.079 59.2% -0.0006%

＜6080＞ M＆Aキャピ 262900 472744.1 49.45% 0.0621%

＜9041＞ 近鉄GHD 988500 2254843.1 46.6% 0.0384%

<453A> iS米カバコ 293030 132121.053 43.07% -0.0209%

<2562> 上場ダウH 4861 9311.523 41.31% 0.0252%

<1443> 技研HD 108700 22924.52 37.44% 0.0139%

<2811> カゴメ 481500 833884.54 36.71% -0.0509%

<2237> iF500ダ 699 93858.31 36.67% 0.0308%

<6513> オリジン 2800 4072.54 35.36% 0.0046%

<6454> マックス 363300 445667.36 32.66% 0.0708%

＜9158＞ シーユーシー 242200 131826.4 32.38% -0.1625%

<6538> ディスラプタ 36000 7332.62 26.68% -0.0042%

<4023> クレハ 455000 1258924.3 26.61% -0.0666%

<424A> GXゴルドH 495140 127642.348 25.25% 0.0107%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《AT》