*09:57JST JIG-SAW---独自エージェンティックAI「JIG-SAW Lorel.ai」先行リリース開始

JIG-SAW＜3914＞は、30日、独自エージェンティックAIを活用したシステム運用完全自律化サービス「JIG-SAW Lorel.ai」の一部機能を先行リリースしたと発表した。

同サービスは、独自の複合的生成AI基盤を活用し、システム障害発生時の自動復旧やトラブル原因調査に加え、障害の予兆をAIエージェントが自律的に予測・検知し、システム障害を未然に防ぐための最適化を行う仕組みである。

同社は、リモートでのシステムオペレーションにおいて国内有数の実績を有し、5万台以上のシステム運用実績と数千万件から億件単位の処理を集中管理してきた。これらの膨大なデータを活用した独自生成AI基盤により、システム運用の超省力化と超高精度化を同時に実現し、従来のシステム運用のあり方を大きく変革するものとしている。

今回の先行リリースでは、AWS環境上で「JIG-SAW Lorel.ai」の一部機能を提供し、2026年06月予定の正式版に先立ち、アラート情報のAI分析機能などを無償で先行体験できる。今後は、システムメトリクスを活用した予兆検知機能の拡充や、各種システム環境・監視ツールとの連携強化を大きく進め、継続的なサービスアップデートを行う。《KT》