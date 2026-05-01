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Joshin 通期連結業績予想を上方修正
記事提供元：フィスコ
*09:53JST Joshin---通期連結業績予想を上方修正
Joshin＜8173＞は30日、2025年5月9日に公表した2026年3月期通期連結業績予想を上方修正すると発表した。
今回予想では、売上高を4360.00億円とし、従来予想4040.00億円に対し7.9％増を見込む。営業利益は55.00億円で従来の40.00億円比37.5％増、経常利益は52.00億円で従来の40.00億円比30.0％増、親会社株主に帰属する当期純利益は35.00億円で従来の28.00億円比25.0％増となる。1株当たり当期純利益は135円30銭を見込む。
業績上振れの要因として、猛暑によるエアコン販売の増加に加え、買替需要を背景とした携帯電話やパソコンの販売拡大、新商品の発売によるテレビゲーム需要の伸長を挙げている。
また、同社グループが業界唯一のオフィシャルスポンサーを務める阪神タイガースのリーグ優勝を記念した販売イベントも業績押し上げに寄与した。さらに、遊休資産や政策保有株式などの措置が計画通り進捗し、相応の特別利益を計上できる見通しとしている。《KT》
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