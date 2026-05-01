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個別銘柄戦略: ナブテスコや東エレクに注目
記事提供元：フィスコ
*09:51JST 個別銘柄戦略: ナブテスコや東エレクに注目
昨日4月30日の米株式市場でNYダウは790.33ドル高の49,652.14ドル、ナスダック総合指数は219.07pt高の24,892.31pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比300円高の59,830円。為替は1ドル＝156.50-60円。今日の東京市場では、第1四半期営業利益が68.3％増となったナブテスコ＜6268＞、上期営業利益が20.1％増と第1四半期の35.6％減から増益に転じたM&Aキャピ＜6080＞、27年3月期営業利益は10.0％増予想で発行済株式数の11.88％上限の自社株買いと6.05％の消却・配当答申の変更を発表した京セラ＜6971＞、27年3月期上期営業利益が42.2％増予想と発表した東エレク＜8035＞、営業利益が前期33.5％増・今期19.3％増予想で中期経営計画も発表したシンプレクスHD＜4373＞、営業利益が前期10.9％増・今期11.6％増予想と発表したTOTO＜5332＞、営業利益が前期21.4％増・今期7.0％増予想で発行済株式数の2.22％上限の自社株買いも発表したマックス＜6454＞、営業利益が前期99.2％増・今期48.4％増予想と発表したヤマトHD＜9064＞などが物色されそうだ。一方、第1四半期営業利益が46.1％減となった岡部＜5959＞、第1四半期営業利益が17.9％減予想と発表した日電硝＜5214＞、営業利益が前期6.7％減・今期42.9％減予想と発表した関西電力＜9503＞、営業利益が前期1.1％増・今期10.3％減予想と発表したクイック＜4318＞などは軟調な展開が想定される。《FA》
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