*09:51JST ZETA---ZETA RECOMMENDのマルチアングルレコメンドがクチコミ表示対応

ZETA＜6031＞は30日、AIレコメンドエンジン「ZETA RECOMMEND」の「マルチアングルレコメンド」で、新たにクチコミ・Q&Aを加えたレコメンド表示への対応開始を発表した。

従来のパーソナライズ、人気、トレンド、ハッシュタグといった観点に加え、実際の購入者による評価や質問回答などUGCを軸にした商品提案が可能となる。

具体的には、デジタルシェルフ上にクチコミ・Q&A専用セクションを設置し、複数商品のレビューやQ&Aを横方向のカルーセル形式で連続表示する。さらに、各商品の表示枠内では縦方向に回転し、同一商品に関する別のレビューや回答も順次確認できる仕様とした。これにより、商品比較と商品理解を行き来しやすい体験を提供する。

利用者は「高評価の商品を見たい」「使用感の満足度が高い商品を比較したい」「購入前の疑問を解消しながら選びたい」といった意図に沿って商品を探しやすくなる。人気やスペックだけでは見えにくい使用感、満足度、購入理由まで把握しながら比較検討でき、納得感の高い購買体験につながる。《KT》