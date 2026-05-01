*09:01JST アルプスアル、シンプレクスＨＤ◆今日のフィスコ注目銘柄◆

アルプスアル＜6770＞

2026年3月期の連結業績は、売上高が前期比2.9％増の1兆194億5900万円、営業利益は同23.3％増の420億4300万円だった。モバイル市場では、大手スマートフォンメーカー向けが堅調に推移した。民生市場では、ゲーム機器向けやその他電子部品の需要が拡大。モビリティ事業では新製品の発売等により増加。2027年3月期の連結業績は、売上高が前期比2.5％増の1兆450億円、営業利益は同15.4％増の485億円を計画。



シンプレクスＨＤ＜4373＞

4月半ばの強いリバウドで75日線を突破し、4月22日には967円まで買われた。その後は調整を継続しているが、75日線が支持線に変わったことで、リバウンド狙いのタイミングになりそうだ。一目均衡表では雲上限を割り込んできたが、基準線が支持線として意識されそうである。遅行スパンは実線を上回って推移しているため、上方シグナルを継続している。《CS》