JSP、26年3月期は高付加価値製品好調で2桁増益、27年3月期は連続増配を予想

(決算速報) JSP<7942>(東証プライム)は、4月30日に26年3月期連結業績を発表した。高付加価値製品が好調に推移し、前回予想(26年1月30日付の上方修正値)を上回る2桁増益で着地した。27年3月期は需要や原材料・エネルギーコストの不透明感などを考慮して減益予想としているが、やや保守的だろう。積極的な事業展開で収益拡大を期待したい。なお27年3月期の配当は連続増配予想としている。株価は2月の年初来高値圏から急反落し、その後はモミ合う形となってやや軟調な形だが、高配当利回りや1倍割れの低PBRなど指標面の割安感も評価材料であり、調整一巡して出直りを期待したい。

■26年3月期2桁増益、27年3月期は不透明感を考慮して減益予想

26年3月期の連結業績は売上高が前期比2.3%増の1454億56百万円、営業利益が12.7%増の77億65百万円、経常利益が10.7%増の80億92百万円、親会社株主帰属当期純利益が特別利益(退職給付制度改定益3億94百万円)計上も寄与して30.3%増の66億02百万円だった。配当は前期比10円増配の90円(第2四半期末40円、期末50円)とした。配当性向は35.7%である。

高付加価値製品が好調に推移し、前回予想(26年1月30日付の上方修正値、売上高1430億円、営業利益70億円、経常利益74億円、親会社株主帰属当期純利益58億円)を上回る2桁増益で着地した。

押出事業は売上高が0.3%増の495億50百万円、営業利益(全社費用等調整前)が25.1%増の20億58百万円だった。全体として販売数量は減少したが、一般包材および建築・住宅分野向けの高付加価値製品が好調に推移して大幅増益だった。

ビーズ事業は売上高が3.3%増の959億05百万円、営業利益が4.1%増の66億33百万円だった。増収増益だった。売上面では中国および台湾での販売が好調に推移し、利益面では発泡ポリプロピレン「ARPRO」を中心とする高機能材製品の販売増加、固定費削減が寄与した。

全社ベースの業績を四半期別に見ると、第1四半期は売上高が343億92百万円で営業利益が12億53百万円、第2四半期は売上高が359億15百万円で営業利益が18億23百万円、第3四半期は売上高が383億33百万円で営業利益が30億32百万円、第4四半期は売上高が368億16百万円で営業利益が16億57百万円だった。

27年3月期の連結業績予想は、売上高が前期比12.7%増の1640億円、営業利益が9.9%減の70億円、経常利益が11.0%減の72億円、親会社株主帰属当期純利益が24.3%減の50億円としている。配当予想は前期比10円増配の100円(第2四半期末50円、期末50円)としている。連続増配で予想配当性向は52.4%となる。

押出事業は、売上高が販売数量減少を製造コスト上昇に伴う製品価格改定でカバーして増収だが、利益が販売数量減少により減益の見込みとしている。ビーズ事業は、売上高が発泡ポリプロピレン「ARPRO」を中心とする高機能材製品の販売増加や製造コスト上昇に伴う製品価格改定で増収、利益が海外での販売数量増加により増益の見込みとしている。なお前提条件は、為替レートが1米ドル=160円、1ユーロ=185円、1人民元=23.0円、原油価格(ドバイ)が90～100米ドル/バーレルとしている。

27年3月期は需要や原材料・エネルギーコストの不透明感などを考慮して減益予想としているが、やや保守的だろう。積極的な事業展開で収益拡大を期待したい。

■株価は調整一巡

株価は2月の年初来高値圏から急反落し、その後はモミ合う形となってやや軟調な形だが、高配当利回りや1倍割れの低PBRなど指標面の割安感も評価材料であり、調整一巡して出直りを期待したい。4月30日の終値は2302円、今期予想連結PER(会社予想の連結EPS190円79銭で算出)は約12倍、今期予想配当利回り(会社予想の100円で算出)は約4.3%、前期実績連結PBR(前期実績の連結BPS4145円07銭で算出)は約0.6倍、そして時価総額は約603億円である。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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