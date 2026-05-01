*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2シンポ、内外テック、テラドローンなど

銘柄名<コード>30日終値⇒前日比

JR東海＜9022＞ 3744 -325

今期の大幅減益ガイダンスを嫌気。

NEC＜6701＞ 4101 -343

今期ガイダンスをマイナス視が優勢に。

ARCHION＜543A＞ 303 -23

短期資金の手じまい売り圧力が続く格好か。

東亜建＜1885＞ 2784 -187

30日はゼネコン株の下げに押される。

日ガス＜8174＞ 2679.5 -218

30日決算発表を予定しているが。

鹿島＜1812＞ 6117 -382

28日に急伸で戻り売り優勢。

住友重＜6302＞ 5269 -281

28日は決算受けて後場に大幅高。

トヨタ紡織＜3116＞ 2208 -144.5

前期業績は大幅下振れ着地。

豊田通商＜8015＞ 6101 -278

決算発表控えて換金売りが優勢か。

日鉄鉱＜1515＞ 2412 -155

金属市況の下落などをマイナス視か。

ソシオネクスト＜6526＞ 1859 -150.5

今期業績見通しはコンセンサスを下振れ。

清水建＜1803＞ 3038 -150

28日に上げ目立ったゼネコン株には戻り売り。

大林組＜1802＞ 3659 -185

大手ゼネコン株安の流れに押される。

三井ハイテク＜6966＞ 644 -23

ゴールドマン・サックス証券では投資判断を格下げ。

シンポ＜5903＞ 1514+300

MBO実施でTOB価格1700円にサヤ寄せ。

ReYuu＜9425＞ 327 +80

データセンター合弁会社設立を期待の動きが再度優勢に。

田谷＜4679＞ 270 +21

今期の最終黒字転換見通しを好感。

ミナトHD＜6862＞ 2841 +219

メモリ関連株の上昇が刺激に。

ユニチカ＜3103＞ 2438 +204

調整一巡感からの押し目買いが優勢か。

内外テック＜3374＞ 2764 +289

業績上方修正と増配を発表へ。

梅乃宿酒造<559A> 1000 -109

上値到達感から短期資金の手じまい売りが継続で。

いい生活<3796> 300 -35

上方修正後は出尽くし感優勢の流れで。

テラドローン<278A> 9270 +1500

ウクライナ企業と資本業務提携し新型迎撃ドローンを発売。

ヘッドウォーター<4011> 2208 -21

第一生命の生成AI活用した新AI-OCRシステム設計・開発を担当。

上値は限定的。

リアルゲイト<5532> 3550 -85

上期営業利益33.4％増。第1四半期の3.8倍から増益率縮小。

アーキテクツSJ<6085> 615 -25

28日ストップ高の買い人気が継続。

フライヤー<323A> 525 -100

28日ストップ高の反動安。

イオレ<2334> 504 +37

28日に200日線を明確に上抜け先高期待高まる。

Aiming<3911> 174 -15

上期営業利益82.2％減予想。

グリーンモンスター<157A> 1143 -74

28日大幅高の買い地合いが継続。

インバウンド<7031> 708 +7

28日大幅安の売り地合いが継続。

マイクロ波化学<9227> 1024 -16

数十kg規模のマンガンノジュール鉱石のマイクロ波か焼試験を完了。

上値は限定的。《CS》