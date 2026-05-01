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前日に動いた銘柄 part2シンポ、内外テック、テラドローンなど
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2シンポ、内外テック、テラドローンなど
銘柄名<コード>30日終値⇒前日比
JR東海＜9022＞ 3744 -325
今期の大幅減益ガイダンスを嫌気。
NEC＜6701＞ 4101 -343
今期ガイダンスをマイナス視が優勢に。
ARCHION＜543A＞ 303 -23
短期資金の手じまい売り圧力が続く格好か。
東亜建＜1885＞ 2784 -187
30日はゼネコン株の下げに押される。
日ガス＜8174＞ 2679.5 -218
30日決算発表を予定しているが。
鹿島＜1812＞ 6117 -382
28日に急伸で戻り売り優勢。
住友重＜6302＞ 5269 -281
28日は決算受けて後場に大幅高。
トヨタ紡織＜3116＞ 2208 -144.5
前期業績は大幅下振れ着地。
豊田通商＜8015＞ 6101 -278
決算発表控えて換金売りが優勢か。
日鉄鉱＜1515＞ 2412 -155
金属市況の下落などをマイナス視か。
ソシオネクスト＜6526＞ 1859 -150.5
今期業績見通しはコンセンサスを下振れ。
清水建＜1803＞ 3038 -150
28日に上げ目立ったゼネコン株には戻り売り。
大林組＜1802＞ 3659 -185
大手ゼネコン株安の流れに押される。
三井ハイテク＜6966＞ 644 -23
ゴールドマン・サックス証券では投資判断を格下げ。
シンポ＜5903＞ 1514+300
MBO実施でTOB価格1700円にサヤ寄せ。
ReYuu＜9425＞ 327 +80
データセンター合弁会社設立を期待の動きが再度優勢に。
田谷＜4679＞ 270 +21
今期の最終黒字転換見通しを好感。
ミナトHD＜6862＞ 2841 +219
メモリ関連株の上昇が刺激に。
ユニチカ＜3103＞ 2438 +204
調整一巡感からの押し目買いが優勢か。
内外テック＜3374＞ 2764 +289
業績上方修正と増配を発表へ。
梅乃宿酒造<559A> 1000 -109
上値到達感から短期資金の手じまい売りが継続で。
いい生活<3796> 300 -35
上方修正後は出尽くし感優勢の流れで。
テラドローン<278A> 9270 +1500
ウクライナ企業と資本業務提携し新型迎撃ドローンを発売。
ヘッドウォーター<4011> 2208 -21
第一生命の生成AI活用した新AI-OCRシステム設計・開発を担当。
上値は限定的。
リアルゲイト<5532> 3550 -85
上期営業利益33.4％増。第1四半期の3.8倍から増益率縮小。
アーキテクツSJ<6085> 615 -25
28日ストップ高の買い人気が継続。
フライヤー<323A> 525 -100
28日ストップ高の反動安。
イオレ<2334> 504 +37
28日に200日線を明確に上抜け先高期待高まる。
Aiming<3911> 174 -15
上期営業利益82.2％減予想。
グリーンモンスター<157A> 1143 -74
28日大幅高の買い地合いが継続。
インバウンド<7031> 708 +7
28日大幅安の売り地合いが継続。
マイクロ波化学<9227> 1024 -16
数十kg規模のマンガンノジュール鉱石のマイクロ波か焼試験を完了。
上値は限定的。《CS》
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