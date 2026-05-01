オンコリスバイオファーマ、腫瘍溶解ウイルスOBP-301の米国Phase2治験結果をIOVC2026で発表

■5年全生存率13%を報告、ペムブロリズマブ併用試験で有効性と安全性を評価

オンコリスバイオファーマ<4588>(東証グロース)は4月30日、アイスランドで開催されたInternational Oncolytic Virus Conference(IOVC)2026において、腫瘍溶解ウイルスOBP-301に関する発表が行われたと発表した。発表日は2026年4月29日(現地時間)で、題目は「Long Term Survival with Oncolytic Viral therapy:Final results of a Phase II study of Telomelysin(OBP-301)in combination with pembrolizumab in gastroesophageal(GEA)adenocarcinoma」としている。

発表内容は、米国ニューヨーク州のコーネル大学を中心に2019年5月から投与が開始された「腫瘍溶解ウイルスOBP-301と抗PD-1抗体ペムブロリズマブ併用の米国Phase2医師主導治験」に関するもの。同治験では、胃がんおよび胃食道接合部がんを対象に16例の患者を登録し、OBP-301と抗PD-1抗体ペムブロリズマブを併用した際の有効性および安全性を評価した。

今回の発表では、5年全生存率が13%であったことが報告された。がん組織でのPD-L1タンパク質の発現状況を示すPD-L1複合陽性スコアは、OBP-301投与後に2例で上昇したほか、がん細胞へ免疫細胞が浸潤した症例も確認された。同社は、同試験が胃がん患者のサードラインを想定して進められ、状態の悪い患者が組み入れられたと説明している。この結果を基に、現在はコーネル大学を中心にセカンドラインを想定したOBP-301とペムブロリズマブの併用試験が進められている。なお、同件による2026年12月期業績への影響はない。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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