*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1セレス、ティラド、トーエネクなど

銘柄名<コード>30日終値⇒前日比

セレス＜3696＞ 1795 +300

第1四半期営業利益は前年同期比2.0倍。自社株買いも発表。

東邦ガス＜9533＞ 1186.5 -76.5

27年3月期営業利益40.2％減予想。

タカラスタン＜7981＞ 2964 +144

営業利益は前期22.1％増・今期9.0％増予想。

大倉工＜4221＞ 4965 +240

第1四半期営業利益33.8％増。

ノバシステム＜5257＞ 2500 -75

第1四半期純利益4.2％減。

共英製鋼＜5440＞ 1899 -286

27年3月期営業利益5.7％減予想。

ティラド＜7236＞ 11110 +1500

大幅な増配発表を引き続き評価で。

ジャパンディスプレイ＜6740＞ 100 +6

米工場運営打診報道に関し検討は事実と公表。

SUMCO＜3436＞ 2476 +128.5

シリコンウエハの需要拡大期待が優勢に。

RSテクノ＜3445＞ 5990 +690

ウエハー関連が買い優勢の流れとなり。

トーエネク＜1946＞ 2444 +316

中計数値目標は大幅引き上げ。

ルネサス＜6723＞ 3212 +299

決算発表後は売りが先行していたが。

北陸電工＜1930＞ 1682 +180

前期業績は大幅上振れ着地に。

ハーモニック＜6324＞ 5220 +475

3月高値更新で上値妙味も。

日ケミコン＜6997＞ 2660 +198

引き続きショートカバーなどが優勢か。

NTN＜6472＞ 382.2 +30.8

業績上方修正で純損益は一転黒字に見通しに。

TDK＜6762＞ 2890.5 +213.5

底堅い決算受けて買い安心感が優勢に。

ラサ工＜4022＞ 2128 +28

インテルの株高などが支援材料か。

東光高岳＜6617＞ 7550 +480

引き続き決算や自社株買い評価の動き。

マキタ＜6586＞ 5868 +416

増益ガイダンスを受けて買い安心感。

イビデン<4062> 13480 +920

米インテルの株価上昇が刺激にも。

TOWA<6315> 2920 +50

28日から半導体関連の中で強い動きが目立つ。

東海カーボン<5301> 11119 +67

韓国子会社の好決算などポジティブ視も。

オムロン<6645> 5573 +272

FA関連銘柄には先高期待が強い状況で。

アイシン<7259> 2488.5 +183.5

増益ガイダンスや自社株買いを引き続き評価。

トクヤマ<4043> 3998 +281

シリコンウエハ関連として買いが向かう。

富士通<6702> 3180 -513

今期のガイダンスは市場コンセンサスを下振れ。

北陸電<9505> 872.8 -132.2

今期の大幅減益ガイダンスをネガティブ視。

KLab<3656> 210 -35

短期資金の処分売りが引き続き優勢の流れ。

川田テクノロジーズ<3443> 1494 -155

特に材料表面化しておらず需給要因か。

OLC<4661> 2188.5 -246

実績値・ガイダンスともに市場予想を下振れ。

コクヨ<7984> 783.1 -83.3

第1四半期は会社想定線もコンセンサスはやや未達。《CS》