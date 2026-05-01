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前日に動いた銘柄 part1セレス、ティラド、トーエネクなど
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1セレス、ティラド、トーエネクなど
銘柄名<コード>30日終値⇒前日比
セレス＜3696＞ 1795 +300
第1四半期営業利益は前年同期比2.0倍。自社株買いも発表。
東邦ガス＜9533＞ 1186.5 -76.5
27年3月期営業利益40.2％減予想。
タカラスタン＜7981＞ 2964 +144
営業利益は前期22.1％増・今期9.0％増予想。
大倉工＜4221＞ 4965 +240
第1四半期営業利益33.8％増。
ノバシステム＜5257＞ 2500 -75
第1四半期純利益4.2％減。
共英製鋼＜5440＞ 1899 -286
27年3月期営業利益5.7％減予想。
ティラド＜7236＞ 11110 +1500
大幅な増配発表を引き続き評価で。
ジャパンディスプレイ＜6740＞ 100 +6
米工場運営打診報道に関し検討は事実と公表。
SUMCO＜3436＞ 2476 +128.5
シリコンウエハの需要拡大期待が優勢に。
RSテクノ＜3445＞ 5990 +690
ウエハー関連が買い優勢の流れとなり。
トーエネク＜1946＞ 2444 +316
中計数値目標は大幅引き上げ。
ルネサス＜6723＞ 3212 +299
決算発表後は売りが先行していたが。
北陸電工＜1930＞ 1682 +180
前期業績は大幅上振れ着地に。
ハーモニック＜6324＞ 5220 +475
3月高値更新で上値妙味も。
日ケミコン＜6997＞ 2660 +198
引き続きショートカバーなどが優勢か。
NTN＜6472＞ 382.2 +30.8
業績上方修正で純損益は一転黒字に見通しに。
TDK＜6762＞ 2890.5 +213.5
底堅い決算受けて買い安心感が優勢に。
ラサ工＜4022＞ 2128 +28
インテルの株高などが支援材料か。
東光高岳＜6617＞ 7550 +480
引き続き決算や自社株買い評価の動き。
マキタ＜6586＞ 5868 +416
増益ガイダンスを受けて買い安心感。
イビデン<4062> 13480 +920
米インテルの株価上昇が刺激にも。
TOWA<6315> 2920 +50
28日から半導体関連の中で強い動きが目立つ。
東海カーボン<5301> 11119 +67
韓国子会社の好決算などポジティブ視も。
オムロン<6645> 5573 +272
FA関連銘柄には先高期待が強い状況で。
アイシン<7259> 2488.5 +183.5
増益ガイダンスや自社株買いを引き続き評価。
トクヤマ<4043> 3998 +281
シリコンウエハ関連として買いが向かう。
富士通<6702> 3180 -513
今期のガイダンスは市場コンセンサスを下振れ。
北陸電<9505> 872.8 -132.2
今期の大幅減益ガイダンスをネガティブ視。
KLab<3656> 210 -35
短期資金の処分売りが引き続き優勢の流れ。
川田テクノロジーズ<3443> 1494 -155
特に材料表面化しておらず需給要因か。
OLC<4661> 2188.5 -246
実績値・ガイダンスともに市場予想を下振れ。
コクヨ<7984> 783.1 -83.3
第1四半期は会社想定線もコンセンサスはやや未達。《CS》
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