東北新社、グラニフを完全子会社化、デザインプロダクト事業を傘下に

■3月27日決議の株式取得を実行、グラニフの全株式を保有

東北新社<2329>(東証スタンダード、名証メイン)は4月30日、株式会社グラニフの株式取得を完了し、同社を完全子会社化したと発表した。同株式取得は、2026年3月27日開催の取締役会で決議していたもの。

グラニフは東京都渋谷区神宮前に本社を置き、デザインプロダクトの企画、製造、販売等を手がける。資本金は50百万円、設立は2019年11月26日。異動後の大株主および持株比率は東北新社が100%となった。

取得株式数は1977万2900株、異動後の所有株式数も1977万2900株で、議決権所有割合は100%。対象会社が発行している新株予約権の一部行使や、取得完了直後の単元株制度廃止を踏まえた数値となる。2027年3月期の連結業績に与える影響は現在精査中で、開示すべき事項が生じた場合は速やかに公表するとしている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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