INFORICH、シンガポールのTGAP社を子会社化へ、CHARGESPOT展開を加速

■発行済株式100%を取得、ASEAN展開の戦略拠点で収益基盤強化

INFORICH<9338>(東証グロース)は4月30日、同社サービス「CHARGESPOT」をシンガポールでフランチャイズ展開するT-GAIA ASIA PACIFIC PTE. LTD.(TGAP社)の発行済株式100%を取得し、子会社化することを決定したと発表した。取得株式数は5,983,001株、取得価額は普通株式10百万円、アドバイザリー費用等12百万円を含む概算22百万円。

同社は2023年3月にTGAP社とマスターフランチャイズ契約を締結し、同年12月にシンガポールでサービスを開始した。開始から1年6カ月で設置台数は1,000台を突破し、2025年3月末時点で同国のモバイルバッテリーシェアリング市場において約55%(同社調べ)のシェアを獲得している。設置先にはセブン-イレブンやFairPriceグループのCheersなどが含まれる。

株式取得により、同社はTGAP社の事業運営に直接関与し、戦略的投資の機動的な実行、事業運営の効率化、営業体制の強化、調達力向上などを進める。株式譲受契約締結日は2026年4月30日、株式取得日は同年5月15日の予定。TGAP社は2026年12月期第2四半期末から子会社となる見込みで、同年12月期の同社グループ業績および財務状況への影響は軽微としている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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