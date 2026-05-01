アプリックス子会社、三重県桑名市でナーシングホーム事業に参入

■設備投資など約3億円、初年度売上は約2億3千万円を計画

アプリックス<3727>(東証グロース)は4月30日、連結子会社のグローバルキャストが新たに「ナーシングホーム事業」を開始すると発表した。同日開催のグローバルキャスト取締役会で決議した。事業開始日は2026年6月末を予定し、5月8日から三重県桑名市の「ハートフルキャスト桑名」でプレオープンの形で段階的に入居を開始する予定だ。

同事業は、24時間体制で看護師が常駐し、医療依存度の高い高齢者などに医療的ケアと生活支援介護を提供する住居型有料老人ホーム「ナーシングホーム」を運営するもの。第1号施設は、入院設備を有する総合病院の未使用病棟を活用し、ナーシングホームとして再生する計画である。少子高齢化に伴う高齢者施設需要の高まりや、医療機関の未使用資産活用ニーズを背景に事業化する。

同事業開始までに施設運営に要する設備投資やスタッフ人件費などで約3億円を支出する予定。2026年12月期の同事業売上額は約2億3千万円を見込む。グローバルキャストが蓄積する採用ノウハウや、アプリックスグループの技術アセットを活用し、医療・介護領域における現場起点型DXプラットフォームの構築も目指す。2026年12月期連結業績予想には、5月14日の第1四半期決算発表日に公表予定の業績予想へ織り込む予定としている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・【株式市場特集】ＩＰＯ株にリベンジ相場の兆し、６６社の希少性が投資家心理を刺激（2025/12/22）

・【株式市場特集】円高メリット株に再注目、出遅れ紙・パ株に掉尾の一振（2025/12/15）

・【株式市場特集】金先物高騰で「ジパング」再生、産金・都市鉱山・リユース株に年末ラリーの主役（2025/12/8）

・京都ヒューマノイドアソシエーションに３社が新規参画、純国産ヒューマノイドロボット開発の体制を強化（2025/12/3）

