ショーエイコーポレーション、中東情勢下で安定供給体制の確保に注力

■原材料調達ルート複線化や在庫保有で供給責任を継続、重要影響時は適時開示

ショーエイコーポレーション<9385>(東証スタンダード)は4月30日、中東情勢の緊迫化に伴い、同社グループの安定供給への取り組みを発表した。原油・ナフサなどの原材料を取り巻く環境の不確実性が高まる中、顧客への安定供給の継続を経営の根幹をなす使命と位置付ける。

同社グループはこれまで、原材料調達ルートの複線化、適正水準の在庫保有、海外生産拠点の活用などを進め、外部環境の変動に左右されにくい供給体制の構築に取り組んできた。今般の情勢下でも、平時からの備えを基盤に、取引先への供給責任を果たす方針である。

一方、調達・輸送・通関などの外部要因により、納期や供給条件に変動が生じる可能性は残るとしている。同社グループは影響の最小化に努め、業績や供給体制に重要な影響が見込まれる場合には適切なタイミングで情報を開示する。現時点では具体的な数量・期間などの予測値の公表を控え、確度の高い情報に基づき関係各社と連携して対応を進める。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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