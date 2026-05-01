レダックス、合弁会社Freedom　Japanで9000万円の第三者割当増資、米FRHC社が90%保有へ

■次世代型FinTechを活用した金融事業の本格推進へ、銀行業参入に向けた市場調査や規制当局対応も視野

レダックス<7602>(東証スタンダード)は4月30日、子会社で合弁会社のFreedom Japanが、米国Freedom Holding Corp.(FRHC社)を割当先とする第三者割当増資を実施し、同社とFRHC社との間で株式総数引受契約を締結することを決議したと発表した。払込期間は2026年4月30日から5月22日まで。

同社は、日本国内における次世代型FinTechを活用した金融事業展開に向け、2026年3月31日付でFRHC社と合弁契約を締結していた。今回、同合弁契約に基づく合弁事業の本格推進と、Freedom Japanの事業基盤構築を目的に、普通株式1800株を1株5万円で発行し、総額9000万円を調達する。

増資完了後のFreedom Japanの資本金は1億円となり、大株主および持株比率はFRHC社90%、レダックス10%となる。事業内容は、最先端FinTechを活用した金融事業に関する市場調査、分析およびコンサルティング、銀行業参入に向けた市場調査および規制当局対応。今回の件がレダックスの当期連結業績に与える影響は精査中としている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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