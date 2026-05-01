ジャパンクラフトHD、ヴォーグ学園をハルメクに1億5000万円で譲渡

■事業ポートフォリオを最適化、5月1日に株式譲渡予定

ジャパンクラフトホールディングス<7135>(東証スタンダード・名証プレミア)は4月30日、連結孫会社であるヴォーグ学園の全株式をハルメクに譲渡すると発表した。同日開催の同社および連結子会社の日本ヴォーグ社の取締役会で決議し、契約を締結した。株式譲渡日は5月1日の予定。譲渡は取引金融機関から必要な承認を得ることを前提条件としている。

ヴォーグ学園は1977年6月30日設立で、東京都千代田区に本社を置き、「ハンドメイド」を学び・楽しむカルチャースクールを運営している。日本ヴォーグ社が発行済株式500株を100%保有しており、今回、その全株式をハルメクに譲渡する。譲渡価額は1億5000万円。譲渡後の所有株式数は0株となる。

同社グループは中期経営計画に基づき、収益性向上に向けた事業ポートフォリオの最適化を進めている。出版・教育セグメントでは、経営資源を中核事業である出版事業分野へ集中させ、資本効率の向上を図る。ヴォーグ学園は連結範囲から外れるが、同社は引き続き重要な戦略的パートナーと位置づける。2026年6月期連結決算では子会社株式売却益を特別利益に計上する見込みで、業績への影響は現在精査中としている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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