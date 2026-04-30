*17:02JST 東京為替：ドル・円はしっかり、原油高でドル買い

30日の東京市場でドル・円はしっかり。中東情勢の不透明感で、朝方からドル買い先行。NY原油先物(WTI)は1バレル＝110ドル台に一時強含むと、160円07銭から160円72銭まで上値を伸ばした。日本の為替介入への警戒感でやや失速も、夕方にかけて持ち直した。

・ユ-ロ・円は187円04銭から187円55銭まで上昇。

・ユ-ロ・ドルは1.1689ドルから1.1655ドルまで値を下げた。

・日経平均株価：始値59,484.71円、高値59,560.57円、安値58,928.20円、終値59,284.92円(前日比632.54円安)

・17時時点：ドル・円160円50-60銭、ユ-ロ・円187円50-60銭

【経済指標】

・日・3月鉱工業生産：前月比-0.5％（予想：前月比+1.0％、2月：-2.0％）

・中国：4月製造業PMI：50.3（予想：50.1、3月：50.4）

・中国：4月非製造業PMI：49.4（予想：49.8、3月：50.1）

・中国：4月RatingDog製造業PMI：52.2（予想：51.0、3月：50.8）

【要人発言】

・特になし《TY》