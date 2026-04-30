*17:00JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は大幅続落、アドバンテストや東エレクが2銘柄で約436円分押し下げ

30日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり65銘柄、値下がり157銘柄、変わらず3銘柄となった。

昨日の東京市場が休場となる中、28日・29日の米株式市場は軟調に推移。イラン和平合意期待の後退で原油価格や金利が上昇し、嫌気された。また、連邦公開市場委員会（FOMC）で3人の参加者が緩和バイアス文言に異議を唱えたことを受け金利先高観が一段と強まり株価の重しとなった。米株市場の動向を横目に、本日の日経平均は続落して取引を開始した。朝方に下げ幅を広げた後は、59200円を挟んで軟調もみ合い展開となった。米利下げ観測の後退に加えて、ホルムズ海峡の通航制限が長期化するとの見方が強まり、海外市場で原油価格や米長期金利が上昇したことが株価を抑える要因となった。また、日経平均は一昨日28日に3日ぶりに下落したものの、依然高値警戒感があり、利益確定売りが出やすかった。

大引けの日経平均は前営業日比632.54円安の59284.92円となった。東証プライム市場の売買高は31億7743万株、売買代金は9兆9743億円だった。業種別では、陸運業、電気・ガス業、建設業などが下落した一方で、石油・石炭製品、食料品、金属製品などが上昇した。東証プライム市場の値上がり銘柄は22.0％、対して値下がり銘柄は75.9％となっている。

値下がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約359円押し下げた。同2位は東エレク＜8035＞となり、フジクラ＜5803＞、ソフトバンクG＜9984＞、コナミG＜9766＞、豊田通商＜8015＞、レーザーテック＜6920＞などがつづいた。

一方、値上がり寄与トップはTDK＜6762＞となり1銘柄で日経平均を約107円押し上げた。同2位はイビデン＜4062＞となり、ファーストリテ＜9983＞、キオクシアHD＜285A＞、信越化＜4063＞、村田製＜6981＞、味の素＜2802＞などがつづいた。



*15:30現在

日経平均株価 59284.92(-632.54)

値上がり銘柄数 65(寄与度+446.85)

値下がり銘柄数 157(寄与度-1079.39)

変わらず銘柄数 3



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6762＞ TDK 2890.5 213.5 107.35

＜4062＞ イビデン 13480 920 61.68

＜9983＞ ファーストリテ 73590 420 33.79

＜285A＞ キオクシアHD 37560 1240 29.10

＜4063＞ 信越化 7246 165 27.66

＜6981＞ 村田製作所 5156 316 25.42

＜2802＞ 味の素 5090 323 21.66

＜4519＞ 中外製薬 8116 176 17.70

＜6723＞ ルネサスエレクトロニ 3212 299 10.02

＜5333＞ NGK 4961 291 9.75

＜6645＞ オムロン 5573 272 9.12

＜8058＞ 三菱商事 4990 77 7.74

＜4578＞ 大塚HD 11400 220 7.37

<6971> 京セラ 2710.5 21.5 5.77

<6503> 三菱電機 6231 153 5.13

<8031> 三井物産 5896 76 5.10

<6902> デンソー 1882.5 36 4.83

<6752> パナHD 3203 142 4.76

<8830> 住友不動産 4843 70 4.69

<6506> 安川電機 5520 139 4.66

○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6857＞ アドバンテ 28260 -1490 -359.62

＜8035＞ 東エレク 44390 -760 -76.43

＜5803＞ フジクラ 5971 -310 -62.35

＜9984＞ ソフトバンクG 5219 -49 -39.42

＜9766＞ コナミG 18900 -890 -29.83

＜8015＞ 豊田通商 6101 -278 -27.96

＜6920＞ レーザーテック 42690 -1640 -21.99

<6758> ソニーG 3113 -121 -20.28

<6702> 富士通 3180 -513 -17.20

<6146> ディスコ 74010 -2430 -16.29

<6098> リクルートHD 7303 -161 -16.19

<4543> テルモ 1997 -58.5 -15.69

<7203> トヨタ自動車 3023 -89 -14.92

<6954> ファナック 6875 -86 -14.41

<4503> アステラス製薬 2232 -74 -12.40

<2801> キッコーマン 1426.5 -71 -11.90

<6301> 小松製作所 6557 -299 -10.02

<7832> バンナムHD 3623 -98 -9.86

<6861> キーエンス 71300 -2500 -8.38

<9843> ニトリHD 2216.5 -98.5 -8.25《CS》