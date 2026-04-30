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東証グロ－ス指数は反落、原油高など重しだが下値は堅い展開
*16:52JST 東証グロ－ス指数は反落、原油高など重しだが下値は堅い展開
東証グロース市場指数 992.50 -9.27／出来高 3億8104万株／売買代金 1691億円東証グロース市場250指数 766.65 -7.57／出来高 1億3715万株／売買代金 1372億円
本日のグロース市場は、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数はそろって反落。値下がり銘柄数は399、値上がり銘柄数は157、変わらずは35。
東京市場が休場前の28日の米国株式市場で、ダウ平均は小幅に4日続落。原油や金利高、人工知能（AI）需要を巡る懸念が重しとなったほか、連邦公開市場委員会（FOMC）の結果発表を控え、相場は終日軟調に推移した。昨日29日のダウ平均は5日続落。イラン和平合意期待の後退で原油価格や金利が上昇し、嫌気された。また、連邦公開市場委員会（FOMC）で3人の参加者が緩和バイアス文言に異議を唱えたことを受け金利先高観が一段と強まり株価の重しとなった。
今日のグロ－ス市場は売り優勢の展開となった。グロース市場の時価総額上位20銘柄で構成される東証グロース市場Core指数は2.03％安となった。昨日の東京市場が休場となる中、米株式市場でダウ平均が2営業日合計で0.6％下落、ナスダック総合指数が同じく通算で0.8％下落したことが東京市場の株価の重しとなった。また、ホルムズ海峡の通航制限が長期化するとの見方が強まり、原油価格、米長期金利、国内長期金利が上昇したことが株価を抑えた。さらに、一昨日28日は日経平均が600円を超す下げとなる一方で東証グロース市場指数は5日ぶりに反発したことから、今日の新興市場は戻り待ちの売りも出やすかった。一方、東証グロース市場指数は983pt台に位置する25日移動平均線が下値支持線として意識され、ここからの下値余地は大きくないとの見方もあり、今日の新興市場は売りが優勢だが下値は堅い展開となった。
個別では、上期営業利益が82.2％減予想と発表したAiming＜3911＞、前日に上伸したが長い上ひげとなり手仕舞い売りを誘ったGDH＜4437＞、一昨日ストップ高の反動安となったフライヤー＜323A＞、25日線が上値を阻む形となったアクアライン＜6173＞が下げた。時価総額上位銘柄では、トライアル＜141A＞やMTG＜7806＞が下落。値下がり率上位には、monoAI＜5240＞、バトンズ＜554A＞などが顔を出した。
一方、ウクライナ企業と資本業務提携し新型迎撃ドローンを発売すると発表したテラドローン＜278A＞、節約アプリ「レシチャレ」とゆうちょ銀行が提供する「ゆうちょ通帳アプリ」との連携開始を発表したクラシル＜299A＞、グループ企業がインドネシアのTikTok公式ダイヤモンドパートナー「Bantu Ecommerce (BE) Agency」と戦略的業務提携したと発表したグローバルW＜3936＞、200日線を回復し先高期待の買いを集めたカウリス＜153A＞が上げた。時価総額上位銘柄では、パワーエックス＜485A＞やBUYSELL＜7685＞が上昇。値上がり率上位には、モダリス＜4883＞、グロームHD＜8938＞などが顔を出した。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4883|モダリス | 80| 14| 21.21|
2| 278A|テラドローン | 9270| 1500| 19.31|
3| 153A|カウリス | 1663| 177| 11.91|
4| 299A|クラシル | 1047| 83| 8.61|
5| 485A|パワーエックス | 10690| 840| 8.53|
6| 8938|グロームＨＤ | 366| 27| 7.96|
7| 2334|イオレ | 504| 37| 7.92|
8| 3936|グローバルＷ | 186| 13| 7.51|
9| 4431|スマレジ | 2390| 140| 6.22|
10| 7063|バードマン | 106| 6| 6.00|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 323A|フライヤー | 525| -100| -16.00|
2| 5240|ｍｏｎｏＡＩ | 148| -27| -15.43|
3| 554A|バトンズ | 1918| -212| -9.95|
4| 4437|ＧＤＨ | 1080| -119| -9.92|
5| 462A|ファンディーノ | 693| -69| -9.06|
6| 4422|ＶＡＬＵＥＮＥＸ | 1056| -99| -8.57|
7| 519A|ベーシック | 581| -54| -8.50|
8| 3911|Ａｉｍｉｎｇ | 174| -15| -7.94|
9| 2160|ＧＮＩ | 2920| -245| -7.74|
10| 504A|イノバセル | 603| -46| -7.09|《SK》
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