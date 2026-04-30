ファンデリー、株主優待を拡充、「旬をすぐに」の食事クーポンを増額

■2027年3月31日現在の株主から適用、投資魅力向上と株主増加を図る

ファンデリー<3137>(東証スタンダード)は4月30日、株主優待制度の拡充を発表した。同日開催の取締役会で決議したもので、同社サービスの国産ハイブランド冷食「旬をすぐに」で利用できる食事クーポンの贈呈額を引き上げる。株式への投資魅力を一段と高め、株主数の増加を図ることが目的となる。

新制度では、100株以上の保有株主に贈呈する食事クーポンを現行の3000円分から5000円分へ増額する。500株以上は7000円分から8000円分、1000株以上は1万円分から1万2000円分へ引き上げる。さらに、10,000株以上の保有株主には2万円分を贈呈する内容とした。

変更後の株主優待制度は、2027年3月31日現在の株主名簿に記載または記録された株主から適用する。同社は2027年3月末までに株主数1万3000名を目指すとしており、株主優待の拡充を通じて個人投資家層への訴求を強める。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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