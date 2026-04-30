*16:24JST 4月30日本国債市場：債券先物は129円26銭で取引終了

[今日のまとめ]

＜円債市場＞

長期国債先物2026年6月限

寄付129円32銭 高値129円38銭 安値129円11銭 引け129円26銭

2年 1.357％

5年 1.871％

10年 2.507％

20年 3.378％



30日の債券先物6月限は129円32銭で取引を開始し、129円26銭で引けた。



＜米国債概況＞

2年債は3.93％、10年債は4.42％、30年債は5.00％近辺で推移。債権利回りは下落。（気配値）



＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は3.11％、英国債は5.07％、オーストラリア10年債は5.06％、NZ10年債は4.72％近辺で推移。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・16：55 独：4月失業率（予想：6.3％、3月：6.3％）

・17：00 独：1-3月期国内総生産（予想：前年比＋0.2％）

・18：00 ユーロ圏：1-3月期域内総生産速報（予想：前年比+0.9％）

・18：00 ユーロ圏：4月消費者物価指数（予想：前年比+3.0％）

・18：00 ユーロ圏：3月失業率（予想：6.2％、2月：6.2％）

・20：00 英中央銀行政策金利発表（予想：3.75％）

・21：15 欧州中央銀行政策金利発表（予想：2.15％）

・21：30 米・3月コアPCE価格指数（予想：前年比＋3.2％）

・21：30 米：1-3月期国内総生産速報（予想：前期比年率＋2.2％）

・21：30 米：前週分新規失業保険申請件数（前回：21.4万件）

・22：45 米：4月シカゴPMI（3月：52.8）

海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》