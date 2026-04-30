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出来高変化率ランキング（14時台）～北陸電工、リベルタなどがランクイン

2026年4月30日 15:37

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記事提供元：フィスコ

*15:37JST 出来高変化率ランキング（14時台）～北陸電工、リベルタなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[4月30日　14:20　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜180A＞ GX超長米　　　　 186330 　10948.896　 332.84% 0%
＜4935＞ リベルタ　　　　　　3732200 　80935.36　 318.76% 0.0163%
＜5578＞ ARアドバン　　　　600800 　39976.54　 308.55% 0.0247%
＜7088＞ フォーラムエンシ　　159700 　29609.02　 277.21% 0.0011%
＜4384＞ ラクスル　　　　　　426800 　76846.34　 263.25% -0.0005%
＜2012＞ iS米債03　　　　1167530 　34312.419　 231.39% 0.0083%
＜1930＞ 北電事　　　　　　　965300 　193979.54　 222.96% 0.1125%
＜8289＞ OlympicG　　311200 　39818.76　 221.54% -0.0095%
＜3652＞ DMP　　　　　　　305900 　182218.12　 218.88% -0.0082%
＜2216＞ カンロ　　　　　　　488900 　87204.8　 210.62% -0.0548%
＜1482＞ 米債ヘッジ　　　　　149583 　209303.295　 209.54% -0.0056%
＜8103＞ 明和産　　　　　　　1492300 　203205.92　 202.86% 0.0711%
＜6740＞ JDI　　　　　　　258915200 　5236285.64　 194.16% 0.0851%
＜2563＞ iS500米H　　　3038720 　248230.933　 191.62% 0.0102%
＜1946＞ トーエネク　　　　　1133400 　441735.16　 187.02% 0.139%
＜3529＞ アツギ　　　　　　　287600 　56125.2　 176.91% 0.0097%
＜1660＞ MXS高利J　　　　12174 　49817.028　 175.34% -0.0031%
＜7172＞ JIA　　　　　　　1156800 　562708.62　 169.77% 0.0926%
＜2632＞ MXSナ100ヘ　　12016 　54846.282　 167.6% -0.0014%
＜1478＞ iS高配当　　　　　213939 　215042.667　 162% -0.0136%
<6617> 東光高岳　　　　　　632500 　1014437.2　 152.16% 0.0876%
<4362> 日精化　　　　　　　145700 　95863.7　 149.72% 0.0691%
<9536> 西部ガスH　　　　　245500 　146518.06　 147.98% -0.0834%
<9505> 北陸電　　　　　　　4136000 　914393.856　 146.91% -0.1218%
<3443> 川田TECH　　　　1923700 　774958.58　 145.84% -0.0976%
<7981> タカラスタン　　　　733300 　499472.34　 145.66% 0.0673%
<4221> 大倉工　　　　　　　191600 　247975.9　 141.71% 0.0433%
<299A> クラシル　　　　　　709100 　191202.18　 137.39% 0.0819%
<1827> ナカノフドー　　　　71800 　28452.68　 135.89% 0.0205%
<4917> マンダム　　　　　　432500 　324244.2　 133.7% 0%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》

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