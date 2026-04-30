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出来高変化率ランキング（14時台）～北陸電工、リベルタなどがランクイン
*15:37JST 出来高変化率ランキング（14時台）～北陸電工、リベルタなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [4月30日 14:20 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜180A＞ GX超長米 186330 10948.896 332.84% 0%
＜4935＞ リベルタ 3732200 80935.36 318.76% 0.0163%
＜5578＞ ARアドバン 600800 39976.54 308.55% 0.0247%
＜7088＞ フォーラムエンシ 159700 29609.02 277.21% 0.0011%
＜4384＞ ラクスル 426800 76846.34 263.25% -0.0005%
＜2012＞ iS米債03 1167530 34312.419 231.39% 0.0083%
＜1930＞ 北電事 965300 193979.54 222.96% 0.1125%
＜8289＞ OlympicG 311200 39818.76 221.54% -0.0095%
＜3652＞ DMP 305900 182218.12 218.88% -0.0082%
＜2216＞ カンロ 488900 87204.8 210.62% -0.0548%
＜1482＞ 米債ヘッジ 149583 209303.295 209.54% -0.0056%
＜8103＞ 明和産 1492300 203205.92 202.86% 0.0711%
＜6740＞ JDI 258915200 5236285.64 194.16% 0.0851%
＜2563＞ iS500米H 3038720 248230.933 191.62% 0.0102%
＜1946＞ トーエネク 1133400 441735.16 187.02% 0.139%
＜3529＞ アツギ 287600 56125.2 176.91% 0.0097%
＜1660＞ MXS高利J 12174 49817.028 175.34% -0.0031%
＜7172＞ JIA 1156800 562708.62 169.77% 0.0926%
＜2632＞ MXSナ100ヘ 12016 54846.282 167.6% -0.0014%
＜1478＞ iS高配当 213939 215042.667 162% -0.0136%
<6617> 東光高岳 632500 1014437.2 152.16% 0.0876%
<4362> 日精化 145700 95863.7 149.72% 0.0691%
<9536> 西部ガスH 245500 146518.06 147.98% -0.0834%
<9505> 北陸電 4136000 914393.856 146.91% -0.1218%
<3443> 川田TECH 1923700 774958.58 145.84% -0.0976%
<7981> タカラスタン 733300 499472.34 145.66% 0.0673%
<4221> 大倉工 191600 247975.9 141.71% 0.0433%
<299A> クラシル 709100 191202.18 137.39% 0.0819%
<1827> ナカノフドー 71800 28452.68 135.89% 0.0205%
<4917> マンダム 432500 324244.2 133.7% 0%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》
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