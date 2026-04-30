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ドリーム・アーツ SmartDBのダイナミック・ブランチ機能で特許取得
記事提供元：フィスコ
*14:13JST ドリーム・アーツ---SmartDBのダイナミック・ブランチ機能で特許取得
ドリーム・アーツ＜4811＞は28日、「SmartDB(R) （スマートデービー）」に搭載する「ダイナミック・ブランチ機能」について、特許第7809268号を取得したと発表した。
同機能は、大企業の複雑な業務構造を「業務のデジタルツイン」として完全ノーコードで実現し、組織の意思決定基盤を強化する機能で、既に多くの大企業で活用されている。
大企業では、現場、管理職層、経営層など階層ごとに異なる視点を持ち、複数部門が並行して動くため業務構造が複雑化している。従来は、こうした立体的な業務構造の再現にはスクラッチ開発や複雑なシステム連携が必要だったが、同機能によりノーコードで高精度なデジタル化が可能になる。進行状況をリアルタイムで反映し、関連データを統合して全体像を俯瞰できる点が特徴だ。
具体的には、複数フローの同時進行、部門横断連携、例外処理などを柔軟に表現できるほか、個々のワークフローで発生するデータを自動集約する。親子関係の階層構造で業務データを関連付け、更新内容の自動反映や自動集計、履歴管理にも対応する。
また、AI解析に適した正規化・ベクトル化データを自動抽出でき、2026年4月開始のAIオプション「SmartDB Practical AI」との連携も進める。《KT》
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