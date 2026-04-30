*13:09JST TOKAIホールディングス---長田ガスの株式取得で子会社化

TOKAIホールディングス＜3167＞は28日、子会社であるTOKAIが長田ガスの株式を取得し、2026年4月1日付で子会社化したと発表した。

株式譲渡契約は2026年3月25日に締結され、取得株式数は200株、議決権数は200個で、発行済株式数に対する割合は100％となる。

TOKAIはLPガスや宅配水を中心としたリテール事業を展開し、全国100万件の顧客基盤を有するほか、静岡県、中京圏（愛知県・岐阜県・三重県）、神奈川県で建築、設備工事、不動産売買事業も展開している。LPガス事業では静岡や関東を基盤としつつ、東北・仙台エリアから九州・鹿児島エリアまで営業エリアを拡大している。一方、長田ガスは静岡県賀茂郡河津町を拠点にLPガス事業を展開し、約70年の業歴を有し、徹底した保安管理のもと地域顧客へ安心安全な供給を行っている。

今回の子会社化により、東伊豆エリアでの拠点間連携が強化され、営業体制の充実が見込まれる。さらに、仕入・営業・配送・保安などの各分野で連携を進めることで事業拡大が期待され、同地域におけるLPガスの安定供給強化とシェア拡大につながる。《KT》